Brugg Für 1,6 Mio. Franken im Umbau: Was zukünftig mit dem historischen Farbhaus passieren soll Zur denkmalgeschützten Liegenschaft liegt bis am 2. Mai ein Baugesuch auf. Mit der Renovation verfolgt die reformierte Kirchgemeinde Brugg verschiedene Ziele.

Die «sichtbaren» Bauarbeiten am Farbhaus (rechts) sollen im August starten. Maja Reznicek (4. April 2022)

Die Nummer 9 hat eine bewegte Geschichte. Vor der Reformation war die Spiegelgasse 9 Standort einer von mehreren Brugger Kaplaneien. Um 1600 folgte dann das heutige Gebäude, das im 17. und 18. Jahrhundert eine Färberei beherbergte. Einen weiteren Schritt in «dieser Historie» soll das sogenannte Farbhaus im kommenden August erfahren.

Anfang September 2020 hatte die reformierte Kirchgemeindeversammlung gleich zwei Bauprojekte abgesegnet (AZ berichtete): Sie stimmte den Krediten von 1,5 Mio. Franken bzw. 1,6 Mio. Franken für die Renovationen des Kirchgemeindehauses sowie des Farbhauses zu. Kirchengutsverwalter Hansjörg Lüscher erklärt:

«Die beiden Projekte sind miteinander verknüpft.»

Hat die Sanierung an der Museumstrasse 2 bereits im letzten Herbst begonnen, liegt nun bis am 2. Mai das Baugesuch für den dreigeschossigen Bau an der Spiegelgasse auf.

Viele Aktivitäten der Kirchgemeinde finden im Farbhaus statt

Das Farbhaus will die Kirchgemeinde um eine zusätzliche Wohngelegenheit erweitern. Angedacht ist gemäss Hansjörg Lüscher, dass die Büroräume im ersten Stock ihre ursprüngliche Form als 3,5-Zimmer-Wohnung zurückerhalten. Die beiden 4,5-Zimmer-Wohnungen im zweiten und dritten Geschoss bleiben bestehen. Alle Leitungen und die sanitären Einrichtungen werden erneuert und die Wohnungen in «einen zeitgemässen Standard» versetzt.

Äusserlich soll beim Farbhaus (Mitte) fast alles beim Alten bleiben. Maja Reznicek (4. April 2022)

Äusserlich soll die denkmalgeschützte Liegenschaft keine wesentlichen Änderungen erfahren. Der Kirchengutsverwalter führt aus:

«Es erhält neue Fenster und die schadhafte Fassade wird ausgebessert.»

Zusätzlich bekommen die Wohnungen im ersten und zweiten Stock einen Aussensitzplatz im Hof, für jene im dritten Stock wird die frühere Loggia wiederhergestellt.

Die beiden Projekte bedeuten für die Kirchgemeinde einige Änderungen. Deren Büro zieht aus dem ersten Stock des Farbhauses aus und findet neu im Kirchgemeindehaus Platz. Lüscher ergänzt: «Umgekehrt finden bis zur Fertigstellung der Renovationsarbeiten viele Aktivitäten der Kirchgemeinde im zweiten Stock des Farbhauses statt.» Dazu zählt etwa der Spielnachmittag für Seniorinnen und Senioren. Diese Räumlichkeiten stehen deshalb aktuell leer.

Seit Oktober 2021 laufen die Sanierungen am reformierten Kirchgemeindehaus Brugg. Claudia Meier (8. Februar 2022)

Auch das befristete Mietverhältnis für die andere 4,5-Zimmer-Wohnung ende. «Die Mietpartei hat eine neue Lösung gefunden.»

Neuvermietung der Wohnungen erfolgt ab Herbst 2023

Die Arbeiten am Kirchgemeindehaus sollen im kommenden August beendet sein. «Wobei dann die Umgebung allenfalls noch nicht ganz fertig sein wird», fügt Hansjörg Lüscher an. Für das Farbhaus könnte es dann erst richtig losgehen. Die «sichtbaren» Bauarbeiten würden im Sommer starten und rund ein Jahr dauern.

Die aktuelle Hofsituation beim Farbhaus. zvg

Mit den beiden Projekten verfolgt die Kirchgemeinde gemäss dem Kirchengutsverwalter verschiedene Ziele: Einerseits wolle man kostenbewusst handeln und die Objekte optimal nutzen. Lüscher sagt:

«Deshalb wird der eigene Raumbedarf schlank geplant und die Substanz der Liegenschaften erhalten und gesichert.»

Andererseits sollen Unterhaltskosten möglichst gesenkt werden. Die Finanzierungskosten könnten durch neue Mieterträge getragen werden und würden das ordentliche Budget nicht belasten.

Die Neuvermietung der drei Wohnungen steht für den Herbst 2023 an. Zum genauen Vorgehen und ob es bereits Interessenten gibt, konnte Lüscher nichts sagen. Selbst nutzen wird die Kirchgemeinde weiterhin das Sitzungszimmer «Färberstübli» im Erdgeschoss.