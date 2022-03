Brugg Fünf Monate nach dem Entscheid des Einwohnerrats ist die Salzhaustreppe fertig gebaut Rechtzeitig auf die Ostertage hin wird die Stadt Brugg die neuen Sitzmöglichkeiten in der Hofstatt am 6. April im Rahmen einer Einweihungsfeier der Öffentlichkeit übergeben.

Die neue Sitztreppe in der Hofstatt lädt zum Verweilen ein. Claudia Meier (27. März 2022)

Noch fehlen die halbrunde Holzbank unter der Linde sowie die fünf Meter lange Holzbank auf der Terrasse des Salzhauses. Dahingegen ist die neue Sitztreppe bereits seit einigen Tagen fertiggestellt. Sie wird schon rege genutzt, etwa von Schulkindern, die mit Velo, Helm und Leuchtweste in der Brugger Hofstatt unterwegs sind. Wie wenn es nie etwas anderes gegeben hätte, macht die Gruppe neben dem Brunnen Halt. Die Kinder setzen sich auf die Stufen. Für Schulklassen seien die neuen Sitzmöglichkeiten ideal, heisst es in der Nachbarschaft.

Nicht mehr aus Holz wie beim Modell, sondern auf Dauer aus Stein präsentieren sich die drei neuen Sitzstufen in der Hofstatt. Claudia Meier (27. März 2022)

Ziel der Stadt war es, mit diesem Projekt auf Bruggs schönstem Platz die Aufenthaltsqualität zu steigern. Das ist offenbar gelungen. Im letzten Oktober hiess der Einwohnerrat Brugg dafür einen Baukredit in der Höhe von 147'000 Franken gut.

Anders als angekündigt: Der Hydrant links wurde nur ein paar Meter und nicht an die Hauswand rechts verschoben. Claudia Meier (27. März 2022)

Anders als in der Botschaft beschrieben, wurde der Hydrant nicht an die Wand des nahe liegenden Pfadihauses, sondern nur um ein paar Meter versetzt. Zum Grund für diese Änderung will die Stadt noch nichts sagen. Sie verweist auf die Einweihung, die am Mittwoch, 6. April, um 17 Uhr stattfinden wird.