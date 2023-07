Brugg Frühmorgendliches Spektakel auf dem Bruggerberg: Mit den Böllerschüssen beginnt das Jugendfest Um 6 Uhr ertönten die Kanonenschüsse an der Tagwache über der Stadt Brugg. Diese Geschenke wurden der diesjährigen Festrednerin Elena Quirici am Donnerstag überreicht.

Im Video: Mit Böllerschüssen startet das Jugendfest in Brugg

Das Brugger Jugendfest ist um 6 Uhr mit den Böllerschüssen gestartet. Jugendfestrednerin Elena Quirici war auch dabei. Nicole Caola

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher hatten den Weg zum Hexenplatz auf dem Bruggerberg früh auf sich genommen, um rechtzeitig zum ersten Kanonenschuss vor Ort zu sein. An der Tagwache - dem Auftakt zum Rutenzug - werden jeweils um 6 Uhr morgens elf Böllerschüsse abgefeuert: einen für jeden Bezirk im Kanton Aargau.

Nachdem Stadtammann Barbara Horlacher die Anwesenden begrüsst hatte, machten sich die Kanoniere ans Werk. Die beiden Kanonen wurden geladen und liessen dann abwechselnd den Wald und die Umgebung erzittern. Mit Gehörschutz ausgestattet beobachtete die Menge das frühmorgendliche Spektakel.

Die Jugendfestrednerin 2023 Elena Quirici und der Jugendfestredner 2022 Urs Augstburger sind an der Tagwache mit dabei. Bild: Julia Pellegrini

Als der letzte Schuss verklungen war, setzte Horlacher zur Begrüssung der diesjährigen Jugendfestrednerin Elena Quirici an. An der Seite der Karateka war Schriftsteller Urs Augstburger – der Jugendfestredner 2022.

Augstburger ergriff dann auch sogleich das Wort und beschenkte Quirici mit diversen Gegenständen. Dazu zählte ein grüner Gurt: Ein Weisser hätte laut dem Autor zwar besser ans Jugendfest gepasst, aber man könne einer Karate-Europameisterin ja keinen in dieser Farbe schenken.

Augstburgers Buch darf nicht fehlen

Des Weiteren erhielt Quirici einen weissen Hut – diesmal in passender Jugendfestfarbe und als Schutz für die hoffentlich ausgiebig strahlende Sonne am Rutenzug. Was nicht fehlen durfte, ist Augstburgers Buch «Als der Regen kam». Schmunzelnd fügt er hinzu:

«Das wird sicher heute Abend wieder passieren.»

Passend dazu überreichte Augstburger der Jugendfestrednerin noch einen roten Regenschirm – falls es das Wetter nicht so gut meint mit dem Brugger Jugendfest.

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher beobachteten die Kanoniere bei der Arbeit. Bild: Julia Pellegrini

Anschliessend machten sich die ersten Besucherinnen und Besucher bereits wieder auf den Rückweg den Bruggerberg hinab in die Stadt: Schon bald steht dort nämlich der Rutenzug und die Morgenfeier an.