Brugg Freizeitwerkstatt erweitert im Herbst das Angebot: Zwei Kurse mit professionellem Schreiner rund ums Thema Holz Die Freizeitwerkstatt in Brugg erhält Unterstützung durch Bruno Huber. Worum es in seinen Kursen im Herbst geht und wie Holzliebhaber im Kupperhaus unterstützt werden.

Bruno Huber, pensionierter Schreiner und Erwachsenenbildner, wird im Herbst zwei Kurse in der Freizeitwerkstatt durchführen. Bild: Jennifer Derrer

Mitte Juni 2021 öffnete die Freizeitwerkstatt (FZW) erstmals ihre Türen an der Schulthess-Allee 4 in Brugg. Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, mit dem benötigten Material vorbeizukommen und ihre Ideen in den Werkstätten für Holz, Textil und im Malatelier in die Tat umsetzten. Bereits vor zweieinhalb Jahren habe sich die FZW eine Zusammenarbeit mit einem professionellen Schreiner gewünscht, erklärt die Co-Vereinspräsidentin Marianne Badertscher.

Teilnehmende werden an das Thema herangeführt

Jetzt ist es endlich so weit. Im Herbst wird die FZW professionelle Unterstützung von dem pensionierten Schreiner und Erwachsenenbildner Bruno Huber erhalten. Der Brugger wird im Oktober und November zwei Kurse anbieten, um Grundwissen Rund um das Thema Holz zu vermitteln.

Die Kurse, welche am Montag, 23. Oktober, und am Dienstag, 21. November, stattfinden, seien identisch, und finden jeweils von 19 bis 21 Uhr statt. Die Teilnehmenden beschäftigen sich während zwei Stunden mit Fragen wie: «Wofür verwendet man bestimmte Holzarten?» Zudem sollen die verschiedenen Bearbeitungsmethoden aufgezeigt werden. Laut Huber können zirka zehn bis zwölf Personen an jedem Kurs teilnehmen.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen an den Kursen unter anderem die verschiedenen Bearbeitungsmethoden von Holz kennenlernen. Bild: Jennifer Derrer

Die Kurse sollen die Teilnehmenden an das Thema heranführen, damit diese eigene Ideen für Projekte erhalten. Aktiv mit Holz gearbeitet werde jedoch nicht. Je nach Nachfrage werde sie weitere Kurse mit dem 76-jährigen anbieten, gab die FZW an der Pressekonferenz vom 13. September bekannt. Huber hat in der Vergangenheit bereits mit Freizeitwerkstätten zusammengearbeitet und leitete vor 50 Jahren eine Werkstatt.

Anmelden kann man sich per E-Mail an: huber.bodytalk@hispeed.ch. Die Anmeldefrist für Kurs 1 läuft bis zum 16. Oktober, die für Kurs 2 bis zum 14. November.

Auch Reparaturen sind willkommen

Am Donnerstagabend sei zudem jeweils Christian Kosinar, Leiter der Holzwerkstatt, von 18 bis 20.30 Uhr anwesend, um Besucherinnen und Besucher der FZW bei der Realisierung von Projekten zur Seite zu stehen. «Es geht nicht darum immer etwas Neues zu bauen, sondern auch mal etwas zu reparieren», erklärt Kosinar. Man könne kleinere Objekte, wie einen Kindersitz, vorbeibringen und mit etwas Hilfe reparieren. Die Holzwerkstatt bietet abends Platz für bis zu fünf Personen.

Der Leiter der Holzwerkstatt Christian Kosinar ist jeweils am Donnerstag von 18 bis 20.30 Uhr zur Unterstützung in der Werkstatt. Bild: Jennifer Derrer

Besucherinnen und Besucher sollen selbstständig arbeiten. Die Mitarbeitenden stehen ihnen zur Beratung und Unterstützung beiseite. Falls ein Projekt aufgrund seiner Grösse im Kupperhaus nicht umsetzbar sei, werden die Personen von Huber oder Kosinar entsprechend vermittelt.