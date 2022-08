Brugg FDP-Politiker will mit Geburtsbäumen das Bewusstsein für den Wald stärken – und verfolgt noch ein zweites Ziel Titus Meier würde es begrüssen, wenn der traditionelle Waldumgang künftig ab und zu mit einer Baumpflanzaktion in Brugg kombiniert würde. Der zweifache Vater erklärt den Hintergrund seiner Idee.

Geht es nach Ortsbürger Titus Meier, könnten künftig am Bruggerberg Geburtsbäume gepflanzt werden. (Symbolbild) Bild: Nicole Nars-Zimmer

Anders als in vielen Aargauer Gemeinden sind in Brugg jeweils nur Ortsbürgerinnen und Ortsbürger zum traditionellen Waldumgang eingeladen. Einmal – im Sommer 2018 – durfte die ganze Bevölkerung am informativen Marsch durch den Wald mit anschliessender Verpflegung teilnehmen. An der darauffolgenden Wintergmeind wurde im Rahmen einer Umfrage jedoch deutlich, dass den Brugger Ortsbürgern ihre Privilegien wichtig sind und sie die Bevölkerung nicht jedes Jahr beim Traditionsanlass dabei haben möchten.

Am Samstag, 20. August, ist es wieder so weit: Den Ortsbürgerinnen und Ortsbürgern werden der Neubau des Wasserreservoirs Mühleweiher, das Waldreservat Bruggerberg sowie diverse Neuanschaffungen des Forstbetriebs Brugg vorgestellt.

Titus Meier ist FDP-Politiker und Ortsbürger von Brugg. Bild: zvg/Susanne Seiler

Geht es nach dem FDP-Politiker Titus Meier, so könnten künftig im Rahmen des Waldumgangs auch junge Bäume für neugeborene Ortsbürger gepflanzt werden. Zum Hintergrund seiner Idee erklärt er: «Ich stelle fest, dass es zunehmend schwierig ist, junge Ortsbürgerinnen und Ortsbürger an den traditionellen Waldanlass sowie die Ortsbürgerversammlungen zu bekommen.» Es «fehle» der Bezug zum Ortsbürgerwesen.

Ortsbürger besitzen Wald und historische Gebäude

Denn die Ortsbürgergemeinde Brugg besitzt laut Titus Meier neben geschichtsträchtigen Gebäuden wie dem Schwarzen Turm, dem Rathaus oder dem Stadtmuseum in erster Linie Wald. Eine der wichtigsten Aufgaben nach der Trennung der Einwohner- und Ortsbürgergemeinden im 19. Jahrhundert sei die Pflege der Waldungen gewesen. Der 41-jährige Historiker spricht von einer Generationenaufgabe und sagt:

«Wir erfreuen uns heute an den Bäumen, die frühere Generationen gepflanzt haben und sorgen heute dafür, dass die Generation unserer Kinder und Enkel später einen schönen Wald vorfinden wird.»

Seine Idee, die er an der Ortsbürgergemeindeversammlung schon mehrfach vorgeschlagen hat, sei, dass durch die Schaffung einer persönlichen Beziehung zwischen jungen Ortsbürgerinnen und Ortsbürgern sowie dem Wald, das Bewusstsein für beides gestärkt wird.

Der Schwarze Turm und das angebaute Rathaus gehören der Ortsbürgergemeinde Brugg. Bild: Claudia Meier

Ähnlich wie wenn Eltern oder Paten für Neugeborene einen jungen Baum pflanzen, soll jede junge Ortsbürgerin oder jeder junge Ortsbürger laut dem FDPler mit der Geburt das «Recht» auf einen «persönlichen» Baum bekommen.

Titus Meier kann sich aber auch vorstellen, «dass die Baumpflanzaktion zu einem Zeitpunkt erfolgt, in dem das Kind das Ereignis bewusst wahrnimmt und sich später auch daran erinnern kann». Beispielsweise im Primarschulalter.

Am «persönlichen» Baum besteht kein Nutzungsrecht

Der Baum soll lokalisierbar sein und die jungen Ortsbürger im Leben begleiten, erklärt Titus Meier. Ein solcher Baum könnte das Ziel von Ausflügen in den Wald sein, um zu schauen, wie es ihm geht.

Am 6. November 2021 führte – um ein Beispiel zu nennen – die Korporation Horw LU die 33. Baumsetzaktion durch. Insgesamt wurden 125 Bergahorne für die 2019 und 2020 geborenen Kinder gepflanzt. Bild: Manuela Jans-Koch

Der zweifache Familienvater kann sich vorstellen, dass eine solche Baumpflanzaktion mit den Kindern alle drei Jahre im Rahmen des Waldumgangs stattfinden könnte. Er ergänzt:

«Mit der Zeit entsteht eine Tradition und viele Jahre später werden diese jungen Ortsbürgerinnen und Ortsbürger vielleicht selber Kinder haben und mit ihnen zusammen einen Baum pflanzen.»

Diese «persönlichen» Bäume sollen im Wald der Brugger Ortsbürger auf dem Bruggerberg gepflanzt und von der Ortsbürgergemeinde finanziert werden. Der genaue Ort und die Baumart würden vom Förster festgelegt werden. Ein Nutzungsrecht am Baum bestünde nicht.

Markus Ottiger ist Förster in Brugg. Bild: Janine Müller

Der Brugger Förster Markus Ottiger hat auf die Idee von Titus Meier sehr positiv reagiert, da er an seinem früheren Arbeitsort in Kaiserstuhl bereits einmal etwas Ähnliches organisiert hatte. Vom Stadtrat selber hat der FDPler bisher keine Rückmeldung erhalten.