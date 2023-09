Brugg «Es war ein langer Weg hierher»: Der neue Eingangsbereich des Stadions Au wurde eingeweiht Bei der Veranstaltung blickten Vertreter aus den beteiligten Unternehmen und der Stadt auf die Geschichte des Projekts zurück, erklärten Wissenswertes zu den neuen Gebäuden und warum das Sanitätszimmer im ersten Stock ist.

Jörg Steinhardt, Projektleiter Planung und Bau, begrüsst die Anwesenden bei der Einweihung am 1. September. Bild: Deborah Bläuer

«In einem Jahr sieht es hier ganz anders aus», hatte Beat Klaus, Mitinhaber des Architekturbüros Architheke AG, am 22. November beim Spatenstich gesagt. Und er sollte Recht behalten, so präsentierte sich der Eingangsbereich des Stadions Au in Brugg bei der Einweihung am 1. September völlig neu.

Die Begrüssung machte Projektleiter Planung und Bau Jörg Steinhardt: «Ich freue mich sehr, denn es war ein langer Weg hierher.»

Finanzspritze von Swisslos-Sportfonds Aargau

Danach richtete Stadtrat Jürg Baur einige Worte an die Anwesenden und warf einen Blick in die Vergangenheit. 2010 wurde der Stadtrat in zwei Motionen aufgefordert, die Situation beim Stadion Au zu verbessern. Der Stadtrat nahm diese entgegen, doch sie wurden vom Motionär wieder zurückgezogen mit dem Auftrag an die Exekutive, sich ganzheitlich um das Problem zu kümmern.

So sah der Eingangsbereich des Stadions Au in Brugg früher aus. Archivbild: Bericht Stadtrat

2018 griff SVP-Einwohnerrat Miro Barp das Anliegen wieder auf und reichte eine entsprechende Motion ein. «Die Kick-off-Sitzung am 29. April 2019 war der Startschuss für das Projekt», so Baur.

Im Oktober 2021 sprach der Einwohnerrat Brugg einen Baukredit von 1,865 Millionen Franken und rund ein Jahr später erfolgte der Spatenstich. Wie vor einigen Monaten bekannt wurde, erhöhten sich die Kosten infolge der Teuerung auf 2,15 Millionen Franken. Wie Steinhardt auf Nachfrage bei der Einweihung sagte, könne dieser Betrag nun knapp eingehalten werden. Erfreulich sei, dass es finanzielle Unterstützung in der Höhe von 119’000 Franken vom Swisslos-Sportfonds Aargau gebe.

Schon von weitem ist erkennbar, dass sich der Eingangsbereich stark gewandelt hat. Bild: Deborah Bläuer

«Wir haben etwas verändert», freute sich Architekt Beat Klaus. Die Räume des Eingangsbereichs seien so gestaltet worden, dass sie weiter Änderungen zuliessen, wie etwa eine Wand einziehen oder entfernen.

Im Moment fehlen noch viele Bäume

Man solle sich nicht wundern, sagte Stefan Schrämmli von der Schrämmli Landschaftsarchitektur GmbH. Viele geplante Bäume seien noch nicht gepflanzt worden. Dazu sei jetzt nicht die richtige Saison. Er erläuterte, welche Überlegungen hinter der Baumauswahl und -platzierung stecken. So seien für gegenüber dem Wohnviertel typische Gartenbäume ausgewählt worden, damit eine Verbindung geschaffen werde. Stellenweise habe man den Asphalt aufgerissen, sodass Oberflächenwasser abfliessen könne und den Bäumen zugute komme.

Beat Klaus (links) und Jürg Baur durchschneiden feierlich ein Band. Bild: Deborah Bläuer

Fünf Sportvereine nutzen die neuen Räume, von denen einige gemietet werden können. Wie Beat Klaus auf Nachfrage erklärte, sei das Zimmer «Fitness Physio Sanität» im Obergeschoss platziert worden. Dies, weil es im Erdgeschoss beim Klubhaus im einen und dem Restaurant im anderen Gebäude nicht gepasst habe. Es sei aber sowieso weniger für Notfälle gedacht – der Sanitätsposten befindet sich bei Anlässen bei den Garderoben –, sondern für Sportlerinnen und Sportler, die medizinisch bedingte Übungen machen müssten, für physiotherapeutische Anwendungen und Ähnliches.

Baur und Klaus durchschnitten feierlich ein Band und danach gab es einen Apéro, einen Rundgang und ein Mittagessen. Zudem können die neuen Räumlichkeiten am 2. September im Rahmen eines Tags der offenen Tür von 11 bis 14 Uhr besichtigt werden.