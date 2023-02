Brugg «Es ist eine komische Krankheit»: Musiker Dino Brandão über seinen Umgang mit MS und musikalische «Schraubenzieher» Am Mittwochabend traf Pascal Nater den Brugger Künstler zum «Odeon»-Talk. Eine Stunde lang sprachen die beiden auch über persönliche Geschichten.

Am Mittwoch stellte sich Dino Brandão (rechts) dem «Odeon»-Talk mit Pascal Nater. Ina Wiedenmann

Wer das Leben als Hüpfburg beschreibt, der weiss, dass es ein einziges Auf und Ab ist, bei dem es viel zu lachen, aber auch zu weinen gibt. Der Brugger Sänger Dino Brandão sieht das genauso und beschreibt dies in seinem Song «Bouncy Castle». Er liebt Musik und will Menschen etwas erzählen.

Als am 22. Februar die Glocke zu Beginn des «Odeon»-Talks ertönt, sitzt der Künstler ganz entspannt neben Pascal Nater vom Radiosender Kanal K und beantwortet eine Stunde lang Fragen zu seiner Kindheit und Jugend, seiner Musik und seiner Krankheit. Obwohl er an dieser Veranstaltung im Brugger Kulturhaus keine Musik macht, verzaubert Brandão vom ersten Moment an mit seinen persönlichen Geschichten das Publikum.

Er erinnert sich an die Zeit, als er drei oder vier Jahre alt war, als für ihn plötzlich alles ganz gross wurde und vieles passierte. Er denkt an Strassen- und Quartierfeste und einen Musiker, der im «Odeon» mit offenem Hosenschlitz auf der Bühne stand. Bei Glockengeläut kommt Dino Brandão seine Schulzeit in den Sinn. Die Glocke erlaubte ihm, in die Pause zu gehen und Rollbrett zu fahren.

KV-Lehre bei den SBB hat er abgeschlossen

«Hast Du Sehnsucht nach Angola?», fragt Pascal Nater Brandão, dessen Vater aus dem Land in Zentralafrika stammt. «Mein Vater lebt seit 40 Jahren in der Schweiz. Klar, gehört seine Herkunft irgendwie auch zu mir. Identität hat etwas mit Fantasie zu tun. Ich bin eben nicht nur Schweizer», beschreibt der Musiker, der in Brugg aufgewachsen ist, seine internationalen Wurzeln und lächelt.

Seine Grossmutter, sein Vater und ein Nachbar machten schon Musik. Das prägte ihn. Die Lehrerin in der Musikschule meinte aber: «Nicht so, sondern so.» Das störte Brandão, der seit jeher selbst über seine Musik entscheiden wollte. Ein Leben für diese bedeute allerdings auch Unsicherheit.

Daher forderte seine Mutter von ihm, eine Ausbildung zu machen. Er bewarb sich bei den SBB in Baden für eine KV-Lehre, wurde genommen und wirkt heute noch stolz darauf, sie abgeschlossen zu haben.

2021 wurde «Bouncy Castle» veröffentlicht. Youtube/Dino Brandão

Aber Skateboard und Musik waren ihm dann doch wichtiger. Mit 17 Jahren hatte er eine eigene Band und lernte Leute kennen, die Musik wirklich ernst nahmen. Das imponierte ihm. Er wurde Strassenmusiker:

«Dann wurde ich ‹angefixt› und entschied mich, ein paar Semester an der Zürcher Hochschule der Künste Popgesang zu studieren.»

Nach knapp zwei Jahren brach er das Studium aber ab und widmete sich erneut seiner eigenen Musikwelt. Es sei trotzdem wichtig für ihn gewesen, sich eine musikalische «Werkzeugkiste» zuzulegen, in der aber auch «Schraubenzieher» seien, mit denen er bis heute nichts anzufangen weiss.

Skateboardfahren ist eine Lebensschule

Pascal Nater erzählt, dass Dino Brandão in einem seiner Musikvideos stolpert und damit vieles von sich preisgibt. Der Musiker stehe eben immer wieder auf und gehe weiter. Das Skateboardfahren sei dafür eine Lebensschule. Der Künstler beschreibt den Lernprozess:

«Man muss es hunderttausend Mal probieren, bis es klappt.»

Einer der Stürze in seinem Leben ist Multiple Sklerose. Vor vier Jahren musste er sich dieser Diagnose stellen.

Damit geht Brandão sehr offen um. «Es ist eine komische Krankheit. Das Körperliche gehört aber zu mir, auch wenn es unangenehm ist. Ich versuche, es anzunehmen», beschreibt er die Situation, ohne verbittert zu wirken. Es zeigt, dass er hohe Erwartungen an sich selbst hat und Inklusion ihm wichtig ist.

Gemeinsam mit Sophie Hunger und Faber performte Dino Brandão 2021 am Montreux Jazz Festival. Jean-Christophe Bott/ Keystone

Sie bedeutet, dass jeder Mensch dazugehört: Egal, wie er aussieht, welche Sprache er spricht oder ob er mit einer Einschränkung lebt. Brandão scheut sich nicht einmal, über seine beiden Aufenthalte in der Psychiatrischen Klinik in Windisch zu sprechen. Seine Offenheit überwältigt.

Seit einem Jahr wohnt der Künstler nun wieder in Brugg und liebt es, seine Zeit mit der Familie und Freunden zu verbringen. Nach einem Auftritt braucht Dino Brandão immer zwei Tage, um zur Ruhe zu kommen. Obwohl er bereits mit neun Jahren glaubte, nicht alt zu werden, wirkt er sehr optimistisch, zuversichtlich und strahlt wohlige Wärme aus.

Sein Leben in der Hüpfburg dauert hoffentlich noch lange. «Werde alt», gibt ihm Pascal Nater abschliessend mit auf den Weg.