Brugg «Es ist ein Flickenteppich»: GLP informiert über Tagesschulen und -strukturen Am Mittwochabend sprachen die Brugger Einwohnerrätin Andrea Rauber Saxer und Ständeratskandidatin Barbara Portmann über familienergänzende Betreuungsangebote. Diese sollen auch gegen den Fachkräftemangel helfen.

Aufmerksam folgten die Anwesenden, darunter Andrea Rauber Saxer (vorne links), den Ausführungen von Barbara Portmann. Bild: Deborah Bläuer

«Es ist ein Thema, das bewegt», sagte Andrea Rauber Saxer, Brugger Einwohnerrätin und Personalchefin beim Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten, zum Auftakt der abendlichen Veranstaltung am 31. Mai im Brugger Rathaussaal. Die GLP Bezirk Brugg hatte zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung über die familienergänzende Betreuung in Tagesstrukturen und Tagesschulen eingeladen.

2016 verabschiedete der Kanton Aargau das Gesetz über die familienergänzende Kinderbetreuung. In diesem ist festgelegt, dass die Gemeinden verpflichtet sind, den Zugang zu einem bedarfsgerechten Angebot sicherzustellen. Wie dies genau zu geschehen hat, ist dabei den Gemeinden überlassen. Man habe diesbezüglich eine Umfrage in der Region Brugg gemacht, berichtete Andrea Rauber Saxer (GLP). «Dabei kam heraus: Es ist ein Flickenteppich.»

Ein Standortvorteil für Gemeinden

Familienergänzende Betreuungsangebote sind auch im Hinblick auf den Fachkräftemangel interessant. Der Arbeitsmarkt sei ausgetrocknet und werde noch trockener, so Rauber Saxer. Ausserdem investiere der Staat viel in Frauen: «Mindestens 50 Prozent der Studierenden sind weiblich.» Natürlich sei es es eine persönliche Entscheidung, ob man als Mutter arbeiten möchte oder nicht, betonte die Einwohnerrätin. Aber es solle nicht an der Kinderbetreuung scheitern. «Je einfacher es ist, Familie und Arbeit unter einen Hut zu bringen, umso einfacher ist es, im Beruf zu bleiben.» Zudem seien gute Tagesstrukturen für die Gemeinden einen Standortvorteil, so die dreifache Mutter.

Stadträtin Barbara Portmann hat das Ressort Bildung, Jugend, Familie unter sich. Bild: Fabio Baranzini

Anschliessend hatte Barbara Portmann (GLP) das Wort. Die ehemalige Grossrätin, Ständeratskandidatin und seit Anfang 2022 Stadträtin in Lenzburg erläuterte den Unterschied zwischen Tagesschulen und Tagesstrukturen. So gilt beispielsweise das Angebot von Tagesschulen immer für den gleichen Zeitraum, während es bei den Tagesstrukturen von den Eltern individuell buchbar ist.

Portmann nannte die Vorteile und Schwierigkeiten der beiden Varianten, zum Beispiel, dass es bei den Tagesstrukturen viele Leerzeiten und an beliebten Tagen dafür Wartelisten gibt. Anschliessend stellte sie das Tagesschulmodell der Stadt Zürich vor und gab einen Überblick über den aktuellen Stand in Lenzburg.

In der Nähe des Schulareals Angelrain soll ein Liegenschaft für ein familienergänzendes Betreuungsangebot Platz bieten. Bild: Michael Küng

Nach einer Motion im Einwohnerrat hatte der Verein Tagesschule Lenzburg ein Konzept erarbeitet und dieses an den Stadtrat übergeben. Eine alte Liegenschaft in der Nähe des Schulareals Angelrain soll saniert und für ein familienergänzendes Betreuungsangebot passend gemacht werden. Verschiedene Varianten betreffend familienergänzender Betreuung seien evaluiert worden und nun wird die «Tagesschule light mit Integration Tagesstrukturen in Regelschule» einer vertieften Prüfung unterzogen.

Betreffend familienergänzenden Betreuungsangeboten stellen sich laut Barbara Portmann den Gemeinden diverse Fragen. Zum Beispiel, wie man nicht nur die aktuellen Bedürfnisse, sondern auch die in den kommenden Jahren abdecken kann und welche Infrastruktur benötigt wird.