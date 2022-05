Brugg Einer der beliebtesten Bioläden der Schweiz: «Auf diese Auszeichnung sind wir wahnsinnig stolz» An der Schulthess-Allee 1 in Brugg überzeugt der Bioladen Buono die Kundschaft mit viel Herzblut von seinen Produkten. Wie dieser den ersten Platz ergatterte.

Der Bioladen Buono in Brugg wurde am 2. Mai vom Magazin «Oliv» zu einem der beliebtesten der Schweiz gekürt. Stolz zeigt Geschäftsführer Christian Meier die Urkunde für den ersten Platz. Flavia Rüdiger

Hafermilch in der Glasflasche, Käse-Spezialitäten, ein breites Weinangebot oder auch Holzofenbrote. Neben rund 3200 Lebensmitteln bietet der Bioladen Buono auf zirka 180 Quadratmetern unter anderem auch Naturkosmetik oder frische Setzlinge an.

Luftig und gleichzeitig gut gefüllt lädt das Fachgeschäft zum Stöbern ein. In jeder Ecke gibt es etwas Neues zu entdecken. Christian Meier, Geschäftsführer, erklärt:

«Wir bieten ein äusserst breites Sortiment.»

Es werde jedoch genau darauf geachtet, was eingekauft wird.

«Buono» überzeugt seine Käuferschaft unter anderem mit der grossen Vielfalt im Sortiment. Flavia Rüdiger

So arbeitet Meier mit dem ERP-System (Enterprise-Resource-Planning). Dabei fokussiert man sich darauf, welche Produkte bei der Käuferschaft auf Zustimmung stösst und welches nicht. Nach diesem Prinzip wird dann eingekauft. Der 53-Jährige ergänzt:

«So kann ich zum Beispiel Food Waste reduzieren und meine Preise in einem angemessenen Rahmen halten, da ich innerhalb des Frischedatums alle Produkte verkaufen kann.»

Magazin «Oliv» kürte die Schweizer Fachgeschäfte

Die Achtsamkeit auf Qualität, das Sortiment, die Beratung sowie die Freundlichkeit im Brugger Bioladen zahlte sich aus: Das Magazin «Oliv» kürt mit seiner Leserschaft die besten Bioläden, mit der Preisverleihung Bio Star 2021/22, der Schweiz. Jede und jeder konnte seinen persönlichen Bioladen-Liebling, entweder online oder durch aufgelegte Postkarten in den Fachgeschäften, wählen.

Neben einer Vielzahl von Lebensmitteln können auch Setzlinge gekauft werden. Flavia Rüdiger

Laut Medienmitteilung gingen Bewertungen für über 200 verschiedene Läden ein. Am Montag, 2. Mai, war es dann so weit. Für die Siegerehrung reisten die Kandidaten zur Milchproduktionsfirma Biomilk in Worb BE. In fünf Kategorien wurden die besten Läden eingeteilt, heisst es in der Mitteilung weiter: Biofachgeschäfte unter 90 Quadratmeter, Biofachgeschäfte zwischen 90 und 110 Quadratmeter, Biofachgeschäfte zwischen 110 und 180 Quadratmeter, Biofachgeschäfte über 180 Quadratmeter und Drogerien/Reformfachhändler.

Diese Verbesserungsvorschläge konnten bereits umgesetzt werden

Der erste Platz der Kategorie über 180 Quadratmeter ging an den «Buono». Christian Meier sagt freudig:

«Auf diese Auszeichnung sind wir wahnsinnig stolz und empfinden grosse Dankbarkeit.»

Stolz ragt die Urkunde zwischen Demeter-Weinflaschen empor. Flavia Rüdiger

Es sei eine Wertschätzung, die zeigen würde: Wenn man mit Herzblut und Engagement arbeitet, kommt viel zurück. Nebst der Urkunde durfte Christian Meier auch einen Blumenstrauss entgegennehmen. Von Weiss- und Rotweinen umringt, präsentiert sich die Ehrung nun auf einem Tisch in der Mitte des Brugger Ladens.

Auf den Postkarten, die zum Voting aufgefordert haben, konnten die Kundinnen und Kunden auch angeben, was verbesserungswürdig ist. «Mehr vegane Produkte und Angebote in Retourgläsern wurden gefordert», so der Brugger. Sie hätten die Kundenwünsche direkt angenommen und ins Sortiment integriert. Neu kann beispielsweise Hafermilch in Pfandflaschen gekauft werden.