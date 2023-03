Brugg Eine Party für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung: Das verspricht der neue Anlass «dance for all» Die Party am 10. März in der «Dampfschiff Bar» beim Bahnhof steht im Zeichen der Inklusion. Was es mit der Disco auf sich hat, erzählt Beatrice Steiner vom Verein Insieme Region Brugg-Windisch.

Insieme Region Brugg-Windisch hofft auf viele Tanzbegeisterte am «dance for all». Symbolbild: Christof Borner-Keller

Insieme Region Brugg-Windisch lanciert am Freitag, 10. März, mit «dance for all» die erste Party für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung in der «Dampfschiff Bar» in Brugg. Die Dachorganisation Insieme unterstützt in der ganzen Schweiz die Freizeitgestaltung von Personen mit Beeinträchtigung und bietet zahlreiche Angebote.

Den Ursprung nahm die Party in der Theatergruppe des Regionalvereins. Leiterin Beatrice Steiner erzählt am Telefon, dass sie immer wieder von Mitgliedern der Gruppe hörte, dass diese gerne tanzen. «Es gab vor Corona schon einmal eine Disco für Menschen mit Beeinträchtigung in der Werkstatt der Stiftung Domino in Hausen», sagt Steiner. Diese sei aber nach der Pandemie nicht mehr angelaufen.

«Dance for all» ist ein Experiment

Das soll sich nun im Dampfschiff ändern. Die Leiterin sei mit der Idee der Disco auf den Betreiber der «Dampfschiff Bar» zugegangen. «Man war sogleich absolut bereit, die Party dort durchzuführen, und zudem ist die Lage am Bahnhof super für Gäste, die nicht aus Brugg stammen», erläutert Steiner.

Das selbsterklärte Ziel des «dance for all» ist Inklusion. «Wir wollen eine Party aufziehen, bei der alle willkommen sind, egal ob mit oder ohne Beeinträchtigung, schliesslich tanzen viele Menschen gerne», betont Steiner. Das Ganze sei ein Experiment, man hoffe auf viele tanzfreudige Besucherinnen und Besucher.

Die «Dampfschiff Bar» an der Aarauerstrasse 26 ist gleich neben dem Bahnhof Brugg. Bild: Julia Pellegrini

Geplant ist ein Abend in ungezwungener Atmosphäre mit Musik von zwei DJs, auch nach Wunsch der Gäste. Zudem wird die Bar im Dampfschiff bedient sein. Mit dabei an der Party ist zudem jeweils ein Mitglied des Vorstands des Regionalvereins.

Die Disco «dance for all» wird bis zu den Sommerferien jeweils einmal im Monat, freitags ab 19.30 Uhr, in der «Dampfschiff Bar» in Brugg stattfinden. Der Eintrittspreis beträgt regulär 10 und mit IV 5 Franken.