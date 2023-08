Brugg Eine mobile Rennbahn mitten in der Stadt für das kantonale Finale – und fast 1000 junge Sportbegeisterte nehmen teil Die von der Leichtathletik-Riege Windisch organisierte Veranstaltung findet am 26. August auf eine spezielle Weise statt. Mitten in Brugg laufen Teilnehmerinnen und Teilnehmer um einen Platz im Schweizer Final.

Das nationale Nachwuchsprojekt findet seit 1955 in drei Stufen in der ganzen Schweiz statt. Die Aufnahme stammt von 2022. Bild: zvg

Am Samstag, 26. August, findet der Kantonalfinal des Visana Sprints in Brugg statt. Zuschauerinnen und Zuschauer können an diesem Tag an der Hauptstrasse beobachten, wie gegen 900 Aargauer Nachwuchssportlerinnen und -sportler auf einer mobilen Sprintbahn gegeneinander antreten.

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mussten sich bereits an einer von 68 Ausscheidungen, wie zum Beispiel dem «Schnällscht Zofinger», beweisen und haben sich dabei für das Ereignis im Prophetenstädtchen qualifiziert.

Der Kantonalfinal bildet die zweite Stufe des Sprints

Der Kantonsfinal wird dieses Jahr als grosser «City Event», zwischen dem Stadthaus und dem Roten Haus, auf der mobilen Leichtathletik-Anlage, durchgeführt. «Nun wird den schnellsten jungen Aargauerinnen und Aargauern im wahrsten Sinne des Wortes der Teppich ausgerollt», erklärt die Leichtathletik-Riege Windisch in der Medienmitteilung.

Fabienne Hoenke gewann vor vier Jahren das Schweizer Finale des Visana Sprints. Bild: Ulf Schiller

Sportlerin Fabienne Hoenke, die dem Leichtathletikverein Fricktal angehört und an der U20-Europameisterschaft dieses Jahr den fünften Rang über 200 Meter belegte, wird am Kantonalfinal ebenfalls anwesend sein und unter anderem Autogramme verteilen.

Der Kanton Aargau ist Spitzenreiter

Diesen Samstag treten die zwischen 7- und 15-jährigen Kinder und Jugendlichen von 10.30 bis 19.30 Uhr in 18 verschiedenen Kategorien gegeneinander an. Wie die Veranstalter erklären, haben an den Vorrunden seit dem Frühling Tausende teilgenommen: «In keinem anderen Kanton nehmen auch nur annähernd so viele Kinder am Visana Sprint, dem gemeinsamen Nachwuchsprojekt von Swiss Athletics und Sprint-Star Mujinga Kambundji, teil.»

Gemäss dem Verein richtet Brugg nach Genf und Interlaken das dritte Kantonalfinale aus, welches dieses Jahr ausserhalb des Stadions stattfindet. Am gesamtschweizerischen Final vom 17. September in Freiburg können jeweils die ersten zwei pro Kategorie der Jahrgänge 2008 bis 2013 teilnehmen.