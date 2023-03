Brugg Einbruch beim Neumarkt – Dieb im Kiosk festgenommen Ein Einbrecher in Brugg wurde in flagranti erwischt. Der Asylsuchende wurde von der Polizei festgenommen.

Eine Drittperson meldete am Montagabend der Polizei einen Einbruch am Neumarkt. Kurz nach 23 Uhr rückten am Montagabend mehrere Patrouillen der Kantonspolizei und der Regionalpolizei Brugg aus und umstellten den mutmasslichen Tatort.

Vor Ort stellten die Polizeikräfte fest, dass der Rollladen des Kiosk beim Neumarkt leicht hochgedrückt war. Zudem waren aus dem Inneren des Gebäudes Geräusche zu hören. Bei der anschliessenden Kontrolle wurde ein Mann festgenommen. Es handelt sich um einen 31-jährigen irakischen Asylsuchenden. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen aufgenommen. (phh)

