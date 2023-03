Brugg Ein Velo zum Schnäppchenpreis – rund 500 Velos suchten an der Velobörse einen neuen Besitzer oder eine neue Besitzerin Zahlreiche Besucher kamen trotz Regenwetter zur 36. Velobörse von Pro Velo Brugg-Windisch, um günstig ein neues Velo oder Zubehör zu erwerben.

An der 36. Velobörse in Brugg gab es eine grosse Auswahl und eine fachkundige Beratung. Bild: Ina Wiedenmann/«Aargauer Zeitung»

Jedes Velo hat auf dem Eisiplatz einen klaren Weg vor sich: Erst rollt es zum Einchecken, dann fährt es zur Ausstellungsfläche und dort geduldet es sich so lange, bis jemand nach ihm Ausschau hält. Von Interessenten lässt sich das Velo dann gerne bestaunen, betasten, drehen und wenden und auch Probe fahren. Schliesslich soll es hier auf der 36. Velobörse eine zweite Chance bekommen und einen neuen Besitzer glücklich machen.

Sind zufrieden: Monika Brunner (von links), Erich Huber, Bruno Kaufmann und Röby Künzi von Pro Velo Brugg-Windisch. Bild: Ina Wiedenmann/«Aargauer Zeitung»

Hörby Künzi, Präsident von Pro Velo Brugg-Windisch, kann sich auch dieses Jahr wieder auf all seine ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer verlassen. Obwohl wegen des nasskalten Wetters statt 800 nur rund 500 Velos eingeliefert wurden, läuft der Verkauf so zügig wie eh und je. Die dunklen Wolken am Himmel und kurze Regenschauer können Velobegeisterte offensichtlich nicht von dieser begehrten Börse abhalten.

Die Velobörse hatte das passende Angebot für Klein und Gross. Bild: Ina Wiedenmann/«Aargauer Zeitung»

Bei Fragen hilft Pro Velo Brugg-Windisch weiter und am Help-Point werden wunschgemäss Lenker zurechtgerückt, Schrauben angezogen, Räder zum Laufen gebracht und Sattel in der Höhe verstellt.

Ein Klapp-Velo löst die Bahn-Billett-Frage

Die Beschilderung macht es den Besuchern leicht, sich zurechtzufinden. Bereits kurz nach Börsenbeginn werden schon die ersten Velos an der Kasse bezahlt. Viele wissen genau, was sie hier suchen. Ole Kröger hat sich zum Beispiel für ein schwarzes Klapp-Velo entschieden, für das er zukünftig kein extra Bahn-Billett mehr braucht. Seine Partnerin hat sich dagegen ein hellblaues Velo gegriffen. Es sollte unbedingt einen Korb haben und eigentlich pinkfarben sein, erklärt die Börsenbesucherin. Aber das Hellblaue hat sich nun einfach in ihr Herz geschlichen und darf mit ihr nach Hause.

Der siebenjährige Gabriel aus Turgi hat soeben sein Velo gefunden. Bild: Ina Wiedenmann/«Aargauer Zeitung»

Ein brandneues, hellgrünes Velo steht nur wenige Meter davon entfernt. Alois Kofler verkauft es für seine Frau, die wegen ihres Kreuzbandrisses nun nicht mehr Velo fahren mag. Er ist bereits mit einem Interessenten im Gespräch. Am anderen Ende des Platzes stahlt ein Junge vor Freude. Der siebenjährige Gabriel aus Turgi hat soeben sein Velo gefunden: mit auffallend breiten Reifen, funktionierender, stabiler Lenkung und guter Federung. Auch seine Mutter freut sich, dass er fündig wurde. Beide gehen zufrieden zur Kasse.

Wie gut, dass auf dieser Börse nicht genutzte Drahtesel verkauft werden. Wer wegen des nasskalten Wetters diese Gelegenheit verstreichen liess, für den gibt es am 6. April 2024 die nächste Gelegenheit zur Velo-Schnäppchenjagd.