Am 1. April wird die erste Mitgliederversammlung des Vereins, der sich mit Frauengeschichte(n) aus der Region beschäftigt, im Bistro Odeon in Brugg stattfinden. Co-Präsidentin Astrid Baldinger erzählt, was im letzten Vereinsjahr passiert ist und was Femmes Sapiens für 2023 plant.