Brugg Drei Anlässe, ein Ziel: So soll Kindern und Jugendlichen ein leichter Einstieg ins Lesen geboten werden Diesen Herbst hat die Stadtbibliothek in Kooperation mit der Filiale des Orell Füssli und dem Jugendhaus Piccadilly eine Reihe von Veranstaltungen in Brugg geplant. Bei einer Pressekonferenz erklärten die Organisatoren, weshalb sie sich dazu entschieden haben und wie die Anlässe aussehen werden.

Tim Gallusser, Filialleiter Orell Füssli Brugg, (v. l.) Cécile Bernasconi, Leiterin der Stadtbibliothek, und Michaela Ortlepp, Jugendarbeiterin im Piccadilly, haben die Anlässe gemeinsam geplant. Bild: Jennifer Derrer

Die Veranstaltenden haben eine gemeinsame Zielgruppe. Anstatt zu konkurrieren, entschieden sich die Brugger Stadtbibliothek, das Jugendhaus und der Orell Füssli dazu, «gemeinsam am selben Strick zu ziehen». Sie alle möchten jungen Menschen das Lesen näherbringen, unabhängig von deren Bildungsstand, finanziellem oder kulturellem Hintergrund.

Das Ziel der Zusammenarbeit sei es, die Freude am Lesen und einen leichten Einstieg darin zu bieten, erklärte Cécile Bernasconi, Leiterin der Stadtbibliothek.

Wie erleben junge Frauen das Erwachsenwerden?

Gestartet wird die Reihe durch die Lesung «Genauso, nur anders» am Donnerstag, 21. September, in der Stadtbibliothek. Die Journalistinnen Salome Müller und Andrea Arezina, welche in Brugg aufwuchs, stellen ihr gemeinsam verfasstes Buch vor. Im Rahmen des Projekts fragten sie verschiedene junge Frauen, wie sie das Erwachsenwerden in der heutigen Zeit erleben. Ist es einfacher geworden, eine Frau zu sein?

«Genauso, nur anders» beschäftigt sich mit der Frage, ob es einfacher geworden ist, eine Frau zu sein. Bild: Jennifer Derrer

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Die Türen öffnen jedoch bereits um 19 Uhr. Die Zuhörerinnen und Zuhörer sollen sich aktiv austauschen und mitreden können. Jugendliche bis 18 Jahre und Lernende können die Veranstaltung kostenlos besuchen. Im Anschluss gibt es einen Apéro, welcher durch das Jugendhaus Piccadilly bereitgestellt wird.

Kinderbücher aus recyceltem Material

Die zweite Veranstaltung findet mit Eymard Toledo am Mittwoch, 27. September, um 15 Uhr ebenso in der Stadtbibliothek statt. Diese wurde von der Stadtbibliothek und dem Orell Füssli gemeinsam geplant und ist auf Kinder ausgerichtet. Kinderbuchautorin Toledo liest aus ihrem Werk «Juju und Jojô» vor.

Ihre Illustrationen gestalte sie aus Materialien, die normalerweise im Abfall landen: Geschenkpapier, Verpackungen oder auch Servietten. Im Anschluss gibt die Autorin einen Workshop, bei dem die Kinder eigene Collagen basteln können. Der Eintritt an die Lesung sowie den Workshop ist gratis.

Die letzte Veranstaltung findet im Kulturhaus Odeon am Bahnhof statt. Bild: Michael Hunziker

Die letzte Veranstaltung, «Warum wir lesen», findet am Dienstag, 21. November, um 19.15 Uhr im Kulturhaus Odeon statt. Cécile Bernasconi wird gemeinsam mit Tim Gallusser, dem Filialleiter des Orell Füssli in Brugg, ihre «Leseperlen des Jahres» vorstellen.

Welche Bücher dann genau vorgestellt werden, können sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Es soll auf jeden Fall etwas für jeden dabei sein. Es werde zudem Wert darauf gelegt, möglichst verschiedene Bücher von unterschiedlichen Autoren zu präsentieren, wie die Organisatoren an der Pressekonferenz mitteilten.