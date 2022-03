Brugg Diese Sportlerinnen und Sportler haben Hervorragendes geleistet – die Stadt hat sie geehrt Rund 150 Gäste sind zur Feier ins Salzhaus Brugg gekommen. Die vielen Leistungsträgerinnen und Leistungsträger durften vom Stadtrat eine Anerkennung entgegennehmen. Einigen von ihnen wurde die Gelegenheit geboten, ihre Sportart dem Publikum vorzustellen.

Diese Karatekas demonstrieren im Salzhaus Kumite und werden geehrt. Ina Wiedenmann

«Der Erfolg tritt ein, wenn deine Träume grösser werden als deine Ausreden.» Mit diesem Zitat eröffnet Stadtrat Jürg Baur am Dienstagabend die traditionelle Sportlerehrung, die er gemeinsam mit Willi Däpp moderiert. Die Sportlerinnen und Sportler, die im Saal sitzen, hatten keine Ausreden.

Sie trainierten intensiv und erreichten in den vergangenen zwei Jahren bei Schweizer, Europa- und Weltmeisterschaften beeindruckende Ergebnisse. Diese Leistungen wären ohne die Arbeit der Betreuer und Trainer nicht möglich gewesen, lobt Baur deren Engagement.

Stadtrat Jürg Baur (links) und der ehemalige Stadtrat Willi Däpp moderieren die Sportlerehrung. Ina Wiedenmann

Insgesamt kommen während der gut zweistündigen Feier 37 Einzelathletinnen und -athleten und zwölf Mannschaften aus den Sportarten Ju-Jitsu & Judo, Tennis, Schiessen, Schwimmen, Rettungsschwimmen, Karate und Fussball auf die Bühne und werden mit reichlich Applaus und einem Couvert für ihren Einsatz gewürdigt.

Cheftrainer und Karate-Vorbild mit von der Partie

Die Judoka sind, wie all die Jahre zuvor, diesmal mit neun Personen vertreten. Als Erster nimmt Daniel Eich die Ehrung entgegen, der in fünf Wettbewerben im Judo Erfolge erzielte, darunter den ersten Rang der Elite-Schweizer-Einzelmeisterschaft.

Elena Quirici an der Sportlerehrung. Ina Wiedenmann

Michelle Paroubek brillierte im Tennis und wurde Schweizer Meisterin Kategorie 40+. Drei Rettungsschwimmer verzeichneten bei den Jugendeuropameisterschaften in Valencia in diversen Disziplinen Erfolge.

Die Karate Do Brugg sind mit insgesamt 22 Personen in der Rubrik Einzelsportler vertreten. Darunter ist auch Elena Quirici, die sicher vielen als Vorbild dient. Sie nahm zuletzt an den Olympischen Spielen in Tokyo teil und trug bei der Schlussfeier die Schweizer Fahne.

Daniel Humbel, Cheftrainer von Karate Do Brugg, präsentiert die Sportart und unterscheidet Kata von Kumite. Beim Kata ist ein Athlet allein auf der Matte, um verschiedene Angriffs- und Verteidigungstechniken zu demonstrieren; beim Kumite kämpfen auf einer acht mal acht Meter grossen Matte zwei Athleten gegeneinander.

So werden die Disziplinen im Karate unterschieden. Ina Wiedenmann

Auf der Bühne demonstrieren acht Sportlerinnen und Sportler das Kumite. Unter ihnen ist auch Oksana Duperrex, die im Laufe des Abends noch als Nachwuchstalent geehrt wird.

Breitensportler und Mannschaften gewürdigt

Aus der Rubrik Breitensport nimmt das Team Kubb Club Wasserschloss die Ehrung entgegen. Kubb bedeutet Klotz, kommt aus dem Schwedischen und wird als Wikingerschach bezeichnet. Zwei Mannschaften treten dabei gegeneinander an mit dem Ziel, die Kubbs der Gegner und den König zu treffen.

Im Anschluss daran werden zwölf Mannschaften geehrt, unter anderem die Fussballer, die für ihre Erfolge dreimal pro Woche trainieren.

Am Anlass im Salzhaus wurden zwölf Mannschaften geehrt. Ina Wiedenmann

Das Judo Team Brugg wurde bereits zum 17. Mal in Folge Schweizer Meister, hebt Jürg Baur die Ausnahmesportler hervor.

Dann kommt erneut die 16-jährige Oksana Duperrex auf die Bühne, um einen Check in der Höhe von 1000 Franken der Aargauischen Kantonalbank für ihre Leistungen als Nachwuchstalent entgegenzunehmen.

Oksana Duperrex (weisses Oberteil) darf von der Aargauischen Kantonalbank einen Check über 1000 Franken entgegennehmen. Ina Wiedenmann

Zu ihren Erfolgen zählte der erste Rang bei der Schweizer Meisterschaft und im Europacup. Mit einem geselligen Apéro endet der sportliche Abend.