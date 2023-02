Brugg Die Verwaltung wächst: Wie steht es um den Plan B für ein modernes Stadtbüro? Entgegen der letztjährigen Ankündigung hat der Brugger Stadtrat noch immer keine Immobilienstrategie verabschiedet. Stattdessen wurden neue Stellen beantragt und vom Einwohnerrat gutgeheissen. Die AZ hat nachgefragt, wo und wann in Zukunft zeitgemässe Arbeitsplätze entstehen sollen, wenn das Projekt «Alte Post» stockt.

Das Geschäftshaus an der Stapferstrasse 10 steht seit Januar 2022 leer. Claudia Meier

Für den Brugger Stadtrat ist der Nachholbedarf gross: Zum ersten Mal hat er nach 21 Jahren am vergangenen 24. Januar eine Eigentümerstrategie für die IBB Holding AG verabschiedet. Auch schon seit Jahren wird von der Politik eine Immobilienstrategie gefordert.

Eine solche wäre auch 2019 hilfreich gewesen, als sich der Stadtrat dazu entschieden hatte, die geschichtsträchtige Brunnenmühle zu verkaufen, weil er nicht in Wohnraum investieren wollte. In der Bevölkerung war dieser Schritt nicht für alle nachvollziehbar.

Die Visualisierung zeigt das ursprüngliche Vorhaben für die zentralisierte Stadtverwaltung hinter der «Alten Post». Die Planung ist zurück auf Feld eins. zvg/Hornberger Architekten AG

Seit einem Jahr soll der Entwurf der Immobilienstrategie vorliegen. Im September sagte Stadtschreiber Matthias Guggisberg noch, sie werde nach der Budgetdebatte bis Ende 2022 veröffentlicht. Tatsächlich war die Immobilienstrategie kurz vor Weihnachten im Brugger Stadtrat traktandiert. Er hat sie auch behandelt und «zur Klärung einiger Punkte an die Fachabteilung zurückgewiesen». Der Stadtschreiber ergänzt: «Die Immobilienstrategie kommt im ersten Quartal 2023 erneut vor den Stadtrat.»

Regierungsrat hob Stadtratsbeschluss auf

Das Budget 2023 zuerst ins Trockene bringen wollte die Stadt Brugg auch, als die AZ nachfragte, wie und wo der Stadtrat den bisherigen und zukünftigen Verwaltungsangestellten einen zeitgemässen Arbeitsplatz bieten will. So lautet jedenfalls eines der Ziele für die laufende Legislatur.

Zur Erinnerung: Der ursprüngliche Stadtratsbeschluss, wonach die Stadtverwaltung in einer neuen Überbauung hinter der «Alten Post» zentralisiert und für die Bevölkerung ein attraktives Stadtbüro entstehen soll, ist auf der Stufe Gestaltungsplan 2021 vom Aargauer Regierungsrat aufgehoben worden. Anstatt über einen Plan B für die Verwaltung zu sprechen, wollte die Stadt damals den Bedarf neu analysieren.

Stadtschreiber Matthias Guggisberg von Brugg. René Schneider

Die Stadtverwaltung ist also weiterhin auf mehrere Liegenschaften verteilt. Schon bevor definitiv entschieden ist, ob die Stadt Brugg und die Gemeinde Villnachern auf den 1. Januar 2026 fusionieren werden, wird der Stellenetat in diesem Jahr in verschiedenen Abteilungen um insgesamt 670 Prozent aufgestockt. Das hat der Einwohnerrat im Oktober entschieden.

In Etappen werden die neuen Stellen zur Besetzung ausgeschrieben. Um effizienter arbeiten zu können, führt die Stadt dieses Jahr auch die elektronische Geschäftsverwaltung (Gever) ein.

Das Geschäftshaus wird saniert

Doch die Fragen bleiben: Was ist mit einem modernen Stadtbüro, das im Gegensatz zum Stadthaus heute auch barrierefrei zugänglich sein wird? Wie sieht der Plan B aus, wenn der Plan A auf sich warten lässt?

Innerhalb des Stadthauses in Brugg verhindern Stufen das barrierefreie Eintreten in die Stadtkanzlei. Flavia Rüdiger

In der Stadt wird oft darüber gesprochen, auch weil sich unter anderem die Credit Suisse aus dem Geschäftshaus an der Stapferstrasse 10 zurückgezogen hat. Die Liegenschaft liegt nur wenige Meter vom Stadthaus entfernt, gehört der Swiss Life und steht seit Januar 2022 leer.

Mediensprecherin Tatjana Schachenmann sagt: «Wir prüfen aktuell verschiedene Optionen für die künftige Nutzung der Liegenschaft mit Baujahr 1985 und sind an der Ausarbeitung eines möglichen Bauprojekts, da einige Aspekte des Gebäudes, wie beispielsweise die gesamte Haustechnik, überholungsbedürftig sind.»

Das Geschäftshaus an der Stapferstrasse 10 hat Baujahr 1985. Claudia Meier

Die Gesamtfläche an der Stapferstrasse 10 beläuft sich auf 1660 Quadratmeter. Aktuell werde ein Bauprojekt ausgearbeitet. Bei einer Umsetzung gehe man von einem Zeithorizont von zirka fünf Jahren aus.

Auch das Bankgebäude an der Hauptstrasse 1, in dem die Credit Suisse heimisch ist, gehört der Swiss Life. Dort sind keine Änderungen absehbar. Es handle sich um einen langjährigen Mietvertrag.

Ob die Swiss Life mit der Stadt Brugg verhandle, sagt die Mediensprecherin nicht. Bruggs Stadtschreiber Matthias Guggisberg erklärt auf die gleiche Frage: «Die Stadtverwaltung hat Kenntnis davon, dass das Gebäude hinter dem CS-Hauptgebäude leer steht, und hat dieses vor rund zwei Jahren besichtigt, ohne dass diesbezüglich konkrete Pläne bestünden.»

Die Stadtverwaltung erarbeitet laut Guggisberg derzeit einen Vorgehensvorschlag zuhanden des Stadtrats, um auch den Raumbedarf für die Verwaltung zu konkretisieren und zu priorisieren.