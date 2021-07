Brugg Die SVP Brugg hat die Parteispitze neu organisiert – mit einem klaren Ziel Die beiden Einwohnerräte Miro Barp und Daniel Zulauf teilen sich künftig die Leitung der Ortspartei. Stefan Baumann wurde als scheidender Präsident beschenkt. Die Co-Präsidenten sagen, wie sie den Charakter der Volkspartei bewahren wollen.

Stefan Baumann (Mitte) übergibt das Parteipräsidium an Miro Barp (rechts) und Daniel Zulauf (links). Bild: zvg

Stefan Baumann hat diese Woche an der Generalversammlung der SVP Brugg das Parteipräsidium Miro Barp und Daniel Zulauf übergeben. «Stefan Baumann hatte das Amt sieben Jahre inne und hat die Partei in dieser Zeit umsichtig geführt», schreibt das neue Co-Präsidium in einer Mitteilung. Baumann werde der SVP Brugg auch weiterhin in anderen Funktionen zur Verfügung stehen. Im Rathaussaal dankte der Vorstand ihm unter grossem Applaus der Teilnehmenden für den Einsatz.

Patrick von Niederhäusern. Bild: zvg

Neben dem neuen Co-Präsidium mit den beiden Einwohnerräten Miro Barp und Daniel Zulauf hat Patrick von Niederhäusern weiterhin die Funktion des Fraktionspräsidenten inne. «Damit übernehmen die ‹drei Freunde›, die zusammen für den Grossen Rat kandidiert haben, Verantwortung», heisst es in der Mitteilung weiter.

Junges Parteimitglied soll das Präsidium übernehmen

Mit diesem Schritt möchte der Vorstand der SVP-Ortspartei neuen Schub verleihen und mittelfristig eine Verjüngung der Amtsträger einleiten. Das Instrument des Co-Präsidiums soll zu einem späteren Zeitpunkt den Einstieg eines jungen Parteimitglieds ins Präsidium an der Seite eines erfahrenen Co-Präsidenten erleichtern, lautet die Absicht. Es sei zudem äusseres Zeichen der Vielfalt und der breiten Verankerung der SVP Brugg. Zulauf und Barp halten fest:

«Der Vorstand möchte, dass die Partei mit möglichst vielen Gesichtern in der Öffentlichkeit präsent ist und so ihrem Charakter als Volkspartei gerecht bleibt.»

Ziel des neuen Präsidiums sei unter anderem die Verbesserung der Präsenz der SVP in wichtigen Gremien und der Öffentlichkeit. Überregionale Projekte wie zum Beispiel Fusionen mit anderen Gemeinden fänden ohne Mitwirkung der SVP statt, so die Partei. (az)