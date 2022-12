Brugg Die Städtische Weihnachtsfeier steht bevor: Und er ist seit vielen Jahren für das spektakuläre Anzünden der Kerzen verantwortlich Der Aargauer Grossrat, Lehrer und Historiker Titus Meier ist kurz vor dem vierten Advent zusätzlich beschäftigt. Als Mitglied der Weihnachtsbaumkommission ist er dafür zuständig, dass der Weihnachtsbaum pünktlich geschmückt ist. Der 41-Jährige erzählt, wie es dazu gekommen ist und was die grössten Herausforderungen sind.

Titus Meier schmückt seit 21 Jahren den Weihnachtsbaum bei der Städtischen Weihnachtsfeier in Brugg. Noah Merz

Jährlich findet die Städtische Weihnachtsfeier in der reformierten Kirche in Brugg statt. In diesem Jahr jedoch ziemlich früh. Anstatt traditionsgemäss an Weihnachten, rückt das Fest bereits eine Woche zuvor in den Kalender; am 18. Dezember. Dazu sagt Rolf Zaugg, Pfarrer der reformierten Kirche: «Es hat sich gezeigt, dass der 25. Dezember für die mitwirkenden Schulen immer problematischer wird.»

Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schüler seien an diesem Datum mitten in den Ferien kaum mehr zur Mitarbeit zu gewinnen.

Er kann auf eine lange Erfahrung zählen

Das bedeutet auch, dass die Weihnachtsbaumkommission den Baum in der Kirche eine Woche früher aufstellen muss. Allen voran Titus Meier, der seit 21 Jahren in der Kommission ist und jedes Jahr die Verantwortung für das Schmücken des Baumes trägt.

Der 41-Jährige half schon während der Schulzeit als 16-Jähriger jeweils dem Sigrist beim Weihnachtsbaumschmücken. Meier verrät:

«Ich freute mich immer riesig, wenn meine Eltern den Weihnachtsbaum fertig geschmückt hatten.»

Die Leidenschaft hielt und Meier übernahm mit 21 Jahren als frisch gewähltes Mitglied der Kommission das Amt des Christbaumschmückers.

Das Kerzenspektakel während der Weihnachtsfeier. zvg

Zurzeit laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, wobei auf einiges zu achten ist, wie Titus Meier sagt: «Bislang verbringe ich drei bis vier Abende damit, die Kerzen zu präparieren.» Hierbei sei es gemäss Meier zunächst wichtig, das Wachs vom Docht zu entfernen. Anschliessend werden die Kerzen für einige Sekunden angezündet. Das macht es einfacher, den Docht mit einer Nadel aufzufächern, damit die Flammen möglichst viel Angriffsfläche erhalten.

Nicht immer läuft alles nach Plan

Was der Aargauer Grossrat in den letzten zwei Jahrzehnten auch gelernt hat – eine genaue Anzahl an Kerzen für den vier bis fünf Meter hohen Baum vorzubereiten. Derzeit sind es 200. «Das vereinfacht es mir, die Erfolgsquote der gebrannten Kerzen auszurechnen», erzählt er.

Der Weihnachtsbaum ist vier bis fünf Meter hoch. zvg

Laut Meier gibt es drei Gründe, warum die Kerzen nicht brennen. Einerseits herrscht in der Kirche eine Luftzirkulation. Ausserdem senken sich aufgrund der Kugeln die Äste. Falls nun das Zündgarn an einer Stelle zu stark gespannt ist, löst sich die Verknotung mit der Kerze und die Flammen ziehen vorbei. Zudem sorgt das brennende Zündgarn dafür, dass die Flammen durch die Schwingungen gelegentlich zum Auslöschen kommen.

Der diesjährige Weihnachtsbaum wird am Freitag, 16. Dezember, geliefert. Einen Tag darauf schmückt Meier mit vier bis sechs Helferinnen und Helfern den Baum. «Angefangen wird von oben nach unten», so der Historiker und Lehrer an der Bezirksschule Brugg. Auf die Spitze der Weisstanne wird ein Stern angebracht. Schliesslich verlegt man das Zündgarn von oben nach unten und verknüpft dieses mit den Kerzen. Die roten Kugeln haben neben dem dekorativen Nutzen die Aufgabe des Lückenfüllers.

In diesem Jahr findet die Weihnachtsfeier am 18. Dezember in der reformierten Kirche in Brugg statt. Michael Hunziker

Kaum 24 Stunden später wird Titus Meier das brennende Zündholz in die Hand nehmen, das Zündgarn anzünden und dem einminütigen Spektakel seinen freien Lauf lassen. Gleichzeitig sind zwei Feuerwehrleute anwesend, die sofort eingreifen könnten, falls etwas schief gehen würde, was aber bisher noch nie nötig war.