Brugg Die Stadt verschickt erstmals 650 Easyvote-Broschüren Easyvote verfolgt das Ziel, bei den jungen Bürgerinnen und Bürgern das Interesse für Politik zu wecken. Für die Abstimmung vom 18. Juni versorgt die Stadt Brugg nun Stimmberechtigte zwischen 18 und 25 Jahren mit solchen Broschüren, welche die Vorlagen einfach erklären.

Easyvote ist ein Programm des Dachverbands Schweizer Jugendparlamente. Bild: Corinne Glanzmann

Easyvote, ein Programm des Dachverbands Schweizer Jugendparlamente, produziert zu allen nationalen und vielen kantonalen Vorlagen spezielle Broschüren, in denen die Vorlagen einfach verständlich und neutral erklärt werden. «Für die nächsten eidgenössischen Abstimmungen am 18. Juni erhalten nun rund 650 junge Stimmberechtigte erstmals die Easyvote-Broschüre», schreibt der Stadtrat Brugg am 23. Mai in einer Mitteilung.

Bedient werden mit dieser Broschüre in der Stadt Brugg alle Stimmberechtigten im Alter zwischen 18 und 15 Jahren. Mit diesem Angebot sollten die jungen Bürgerinnen und Bürger ermutigt werden, vermehrt an die Urnen zu gehen.

Derzeit werde die Easyvote-Broschüre dank der Unterstützung von 556 Gemeinden (31 davon im Kanton Aarau) an rund 124’660 junge Erwachsene in der ganzen Schweiz verschickt, heisst es in der Mitteilung weiter.

Wecker und App zu politischen Terminen

Easyvote produziere aber auch Clips, in denen aktuelle politische Themen und Abstimmungsvorlagen einfach verständlich und neutral erklärt würden, so der Stadtrat. Durch aktive Social-Media-Arbeit, mit Informationen auf der Website www.easyvote.ch oder auch mit eigens entwickelten Tools wie dem Vote-Wecker oder der App Votenow will Easyvote das politische Interesse bei der Zielgruppe erhöhen.

Mit diesen Massnahmen soll die Überforderung bei politischen Themen gesenkt und die Politik in den Alltag integriert werden. Das Ziel ist, dass langfristig mehr junge Stimmberechtigte wählen und abstimmen. (az)