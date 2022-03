Brugg Die SP will vom Stadtrat Antworten zum Umgang mit Kriegsflüchtlingen Der Kanton geht aktuell von bis zu 20’000 Menschen aus, die im Aargau untergebracht werden müssen. Der Stadtrat Brugg hat auf seiner Website zwar erste Informationen zum Thema aufgeschaltet, aber der Brugger SP-Fraktion genügt das nicht. Sie verlangt mehr.

Ukrainische Flüchtlinge warten in der Schweiz auf die Registrierung. Michael Buholzer/ Keystone

Der Krieg in der Ukraine macht die Bevölkerung betroffen. Die Hilfsbereitschaft sei gross, schreibt die SP-Fraktion am Mittwoch in einer Kleinen Anfrage an den Stadtrat Brugg.

Grundsätzlich geht es den Sozialdemokraten um staatliche Koordination, Information und Unterstützung, um die richtigen Schritte einleiten zu können.

Die Partei erkundigt sich nach Kontakten zum Kanton

Die geflüchteten Menschen müssten betreut und Therapieangebote bereitgestellt werden. Die Schule müsse auf die Aufnahme neuer Schulkinder – meist ohne Kenntnisse der deutschen Sprache – vorbereitet werden, schreibt die SP.

Die Partei will deshalb wissen: Welche konkreten Schritte hat die Stadt bereits unternommen? Ist der Stadtrat in Kontakt mit dem Bildungsdepartement und der Gesamtschulleitung betreffend Einschulung traumatisierter Kinder? Besteht Kontakt mit dem kantonalen und kommunalen Sozialdienst zwecks Bereitstellung eines Begleitsettings für die Familien? Wie steht Brugg zur privaten Unterbringung von vorläufig Aufgenommenen? Ist dies seitens der Stadt erlaubt?