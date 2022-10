Brugg Die SP-Fraktion wird ungeduldig: Welche Massnahmen verkündet die Stadt Brugg wegen der drohenden Strommangellage? Die SP Fraktion reicht beim Präsidenten des Einwohnerrats Michel Indrizzi eine kleine Anfrage ein. Die Partei macht auf die Stilllegung der deutschen AKWs und das Gasembargo durch Russland aufmerksam. Dabei stellt die Fraktion Fragen zum Stromverbrauch in der Stadt.

Die kleine Anfrage der SP-Fraktion wurde an das Stadthaus Brugg adressiert. Claudia Meier

Es ist Mitte Oktober. Die Tage werden dunkler und kälter. Bisher erhielt die Bevölkerung vom Bund zur Strommangellage keine wesentlichen Warnhinweise. Licht ausstellen, Heizungen maximal auf 20 Grad stellen und auf mobile elektrische Geräte verzichten sind nur einige Sparappelle. Damit könnten Massnahmen möglichst lange hinausgezögert werden, schreibt das Bundesamt für wirtschaftliche Energieversorgung auf ihrer Website.

Die Stadt Brugg hat noch nicht bekanntgegeben, wie ein allfälliger Stromsparmodus aussehen würde. Auf Nachfrage der AZ im September erklärte Stadtammann Barbara Horlacher (Grüne), dass der Stadtrat aktuell daran sei, notwendige und mögliche Massnahmen zu sammeln, zu bewerten und zu prüfen. Wann dieser Prozess abgeschlossen sein wird, gab sie nicht bekannt.

Partei weist auf Gefahren hin

Das Verhalten der Stadt will die SP-Fraktion von Brugg nicht hinnehmen. Am 7. Oktober schickt sie einen Brief an den Präsidenten des Einwohnerrats Michel Indrizzi mit dem Titel: «Kleine Anfrage zur Haltung des Stadtrats in Anbetracht der prognostizierten Strommangellage im kommenden Winter 2022/23». Darin weisen die SP-Mitglieder auf das Gasembargo durch Russland hin. Ausserdem sei die Stilllegung der letzten deutschen AKWs per Ende 2022 verantwortlich dafür, dass höhere Energiepreise und weltweite Blackouts schnell eintreffen könnten.

Im Weiteren beinhaltet der Brief acht Fragen zum Stromverbrauch an den Stadtrat und die Energieversorgerin IBB. Eine Frage bezieht sich auf das Gesuch für den Lichterweg in Brugg. Der Verein Tourismus Region Brugg hat es Ende September eingereicht. Die regionale IBB sicherte dem Verein einen Sponsoringbeitrag zu.

IBB hat erste Massnahmen getroffen

Die IBB, welche zu 100 Prozent im Besitz der Stadt Brugg ist, liess am 11. Oktober verlauten, dass wegen der veränderten Situation einer möglichen Strommangellage eine Umsetzung des Lichterwegs wie geplant aktuell kein Thema mehr sei. «Der Verein Tourismus Region Brugg wird das Projekt, wenn eine Bewilligung eintrifft, in einer abgeänderten Form umsetzen oder um ein Jahr verschieben. Auch wird die Ausgangslage im Jahr 2023 gemeinsam neu bewertet», schreibt die IBB auf ihrer Website.

Ferner stellt die SP das Stromverhalten des Stadtrats und in der Verwaltung in Frage und verlangt Vorschläge zur Reduzierung von Strassen- und Schaufensterbeleuchtungen. Zudem interessiert die Linkspartei: «Welche Bemühungen unternimmt die IBB, um der Bevölkerung sichere und bezahlbare Energie liefern zu können?» Auch will die Fraktion wissen, welche Ideen der Stadtrat hat, um die Abhängigkeit von Gas und AKWs möglichst rasch und nachhaltig zu reduzieren.