Brugg Die Schwinger suchen viele Chrampfer für das grosse Kräftemessen Mit dem Nordwestschweizer Schwingfest 2022 kommt es diesen August im Brugger Schachen zum grossen Kräftemessen. Das Organisationskomitee hat die ersten wichtigen Pflöcke eingeschlagen – und ist nun auf der Suche nach Unterstützung.

Stimmungsvolle Kulisse: Das Nordwestschweizer Schwingest findet am genau gleichen Ort statt wie vor fünf Jahren das Kantonalschwingfest. Severin Bigler (7. Mai 2017)

Zwilchhose und Sennenhemd sind angesagt, Brienzer und Wyberhaagge: Die Schwingerfreunde dürfen sich freuen auf packende Zweikämpfe und stiebendes Sägemehl. Am Sonntag, 7. August, findet im Brugger Schachen das Nordwestschweizer Schwingfest 2022 statt.

Zum Grossanlass erwartet werden um die 150 der stärksten Schwinger aus dem ganzen Nordwestschweizer Schwingerverband sowie eine Auswahl an Spitzenschwingern aus der übrigen Schweiz, dazu über 4000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Organisator dieses Kräftemessens ist der einheimische Schwingklub Baden-Brugg.

Auf der Website www.nws22.ch sind die ersten Informationen zu finden. Screenshot

Einige wichtige Pflöcke hat das Organisationskomitee unter der Leitung von Thierry Burkart bereits eingeschlagen. Ziel sei es, einen nachhaltigen, unvergesslichen und würdigen Anlass auszurichten. «Es wird ein tolles Fest», zeigt sich Burkart in einer Videobotschaft überzeugt. Damit der Anlass – drei Wochen vor dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln – aber wirklich gelinge, sei Unterstützung gefragt.

Auch Thomas Notter, OK-Vizepräsident, und Roman Wyler, Präsident Schwingklub Baden-Brugg, weisen in der Videobotschaft darauf hin, dass ein solches Fest nicht möglich sei ohne starke Partner, ohne Sponsoren und Gabenspender sowie ohne ganz viele Chrampferinnen und Chrampfer für den Auf- und Abbau sowie den Betrieb. Das OK geht von rund 350 Helferinnen und Helfern aus für den Zeitraum zwischen 29. Juli und 10. August. Wer Teil dieser faszinierenden Welt sein will – mit der Verbindung aus Tradition und Moderne, aus Brauchtum, Spitzensport und Volksfest –, der findet alles Wissenswerte auf der Website www.nws22.ch.

Vor fünf Jahren war Bundesrat Maurer im Schachen

Austragungsort des Nordwestschweizer Schwingfests ist mit dem Brugger Schachen der genau gleiche Ort, an dem der Schwingklub Baden-Brugg vor fünf Jahren das Kantonalschwingfest durchführte. Vier Tribünen wurden hergerichtet für rund 4500 Zuschauerinnen und Zuschauer, unter ihnen viel Prominenz, allen voran Bundesrat Ueli Mauer.

Dieser war trotz schlechten Wetters – mit Regen und eher tiefen Temperaturen – am Morgen einer der ersten auf dem Gelände, berichtete damals diese Zeitung. «Ein Schwingfest ist wichtig für mein Gemüt. Es ist eine willkommene Abwechslung in einem traditionellen Rahmen», sagte Maurer. Gerade in der hektischen Zeit, in der wir leben würden, seien solche Sonntage wichtiger denn je. Den Sieg holte sich der Solothurner Bruno Gisler. Er bezwang im Schlussgang Marcel Kropf, auch er ein Solothurner, nach 8,07 Minuten mit Fussstich.

Der Samstag gehört ganz den Jungschwingern

Gegründet wurde der Schwingklub «Baden und Umgebung» Ende 1917 auf Initiative des Eidgenössischen Kranzschwingers Rudolf Kunz, Baden, – als erster Schwingklub im Kanton Aargau. Immer wieder, ist der Website des Vereins zu entnehmen, durften die Mitglieder schöne Erfolge feiern. Auch ist in der langen Geschichte eine ganze Reihe von kleineren und grösseren Schwingfesten organisiert worden. Zu diesen gehören die regelmässigen Rangschwingeten auf der Baldegg und auf dem Bözberg. Einer der Höhepunkte war die Austragung des Eidgenössischen Jubiläumsschwinget im August 1970 in Baden-Dättwil.

Strahlende Gesichter am Kantonalschwingfest vor fünf Jahren (von links): Bundesrat Ueli Maurer, OK-Präsident Thierry Burkart und Petra Gössi, Nationalrätin und damals FDP-Präsidentin. Severin Bigler (7. Mai 2017)

Im August 1973 konnte die neu erstellte Schwinghalle im Brugger Schachen eingeweiht werden. In dieser betreiben die Aktiv- und Nachwuchsschwinger mit Herzblut bis heute den Nationalsport, pflegen Werte wie Kameradschaft, Fairness und Bescheidenheit.

Apropos Nachwuchs: Der Jungschwingertag steht am Samstag, 6. August, auf dem Programm. Erwartet werden rund 150 Jungschwinger im Alter von 8 bis 15 Jahren sowie 500 bis 800 Zuschauerinnen und Zuschauer. Am Samstagabend folgt ab 20 Uhr die Schwingerparty.

Der slowUp Brugg Regio ist eine Woche später

Weil das Nordwestschweizer Schwingfest just auf das Wochenende Ende der Schulferien fällt, muss ein anderer Grossanlass verschoben werden, der sonst jeweils an diesem Datum stattfindet: der slowUp Brugg Regio.

Der slowUp Brugg Regio steht dieses Jahr am 14. August auf dem Programm. Irene Hung-König (12. August 2018)

Eine Woche später, am 14. August, gehören die abgesperrten, autofreien Strassen dann ganz den Velofahrerinnen und Velofahrern jeden Alters, den Sport- und Bewegungsbegeisterten, Familien, Gruppen und Einzelpersonen. Durchgeführt werden soll der Anlass im gewohnt-bewährten Rahmen. Mit besonderen Veränderungen sei, trotz Verschiebung, nicht zu rechnen, sagt Cornelia Hubmann von der Standortförderung Brugg Regio.