Brugg Die neuen Werbetafeln einer Freikirche am geschichtsträchtigen «Roten Haus» irritieren Warum ICF am «Roten Haus» in Brugg über dem Haupteingang der Trattoria & Pizzeria sowie unterhalb des Hotel-Schriftzugs wirbt.

Neu macht die Freikirche ICF am Gebäude «Rotes Haus» in Brugg Werbung. Claudia Meier

Das «Rote Haus» an der Hauptstrasse 7 gehört seit der Mitte des 15. Jahrhunderts zum Brugger Stadtzentrum. Was sich an dieser geschichtsträchtigen Liegenschaft verändert, bleibt selten unbemerkt. So ist einigen Passantinnen und Passanten vor einigen Wochen aufgefallen, dass die Freikirche International Christian Fellowship (ICF) neu zwischen Hotel-Schriftzug und Trattoria-Blache über dem Restaurant Haupteingang sowie an der Gebäudeecke wirbt.

An der Gebäudeecke Richtung Storchenturm ist die zweite Tafel montiert. Claudia Meier

Wirt Vittorio Timpano von der Trattoria Brugg sagt: «Ich wurde schon von verschiedenen Leuten gefragt, ob ich in der Freikirche bin oder meine Pizzeria eine Verbindung zu ICF hat.» Beides sei nicht der Fall. «Ich bin katholisch, aber nicht praktizierend», ergänzt der gebürtige Italiener.

Offene Punkte werden mit der Stadt noch geklärt

Seit zehn Jahren führt ICF seine Gottesdienste in Brugg im Saal des «Roten Hauses» durch, wo sich die Kirche eingemietet hat. Den Eingang zum Veranstaltungsort im ersten Stock zu finden, gelingt Ortsunkundigen jedoch nicht immer auf Anhieb, wie Vittorio Timpano und Pastor Thomas Bosshard von ICF Brugg/Mittelland bestätigen.

Das «Rote Haus» im Brugger Stadtzentrum ist nicht zu übersehen. Claudia Meier

Deshalb sei vor wenigen Wochen die Gebäudebeschriftung montiert und durch den Vermieter bewilligt worden, ergänzt Thomas Bosshard. Der Pastor erklärt:

«Da wir seit einigen Jahren Mieter des Saals sind, welcher sich zwischen Hotel und Restaurant befindet, wurde die Gebäudebeschriftung auf entsprechender Höhe angebracht.»

Eine Bewilligung der Stadt Brugg für diese Werbung liegt nicht vor. Er habe sich aber bei der beauftragten Firma erkundigt, ob alles vorschriftsgemäss abgewickelt worden sei. Bosshard ist zuversichtlich, dass die offenen Punkte demnächst geklärt werden.

Die Besitzverhältnisse im «Roten Haus» sind komplex. Die Räumlichkeiten des Hotels, des Restaurants und der Heilbar gehören der gleichnamigen Stiftung und werden von verschiedenen Betrieben geführt. Vittorio Timpano ist ihr Pächter. Teilweise besteht eine Kooperation. Die ICF ist Mieterin bei einer anderen Eigentümerschaft.