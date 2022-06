Brugg Die Motoren brummen wieder: Hier schlägt das Oldtimer-Herz höher – und werden Erinnerungen wach OK-Präsident Andreas Küng sagt, was am bevorstehenden Oldtimer GP im Brugger Schachen zu erwarten ist, welches die Höhepunkte sind, auf was er sich persönlich besonders freut und warum sein gelber Citroën einst als erstes Frauenauto galt.

OK-Präsident Andreas Küng ist Besitzer eines 100-jährigen Citroën HP5 Type C, mit dem er am Oldtimer GP teilnehmen wird. zvg

Polierter Lack, glänzendes Chrom und gepflegtes Leder, hier eine edel-elegante Rarität, dort ein schnittig-sportlicher Flitzer: Am Samstag schlägt das Herz der Liebhaberinnen und Liebhaber von stilvollen historischen Fahrzeugen höher. Im Brugger Schachen findet der Oldtimer GP statt. Rollendes Kulturgut kann hautnah erlebt werden, versprechen die Organisatoren.

Nach der pandemiebedingten Absage im 2021 dürfen sich die Besucherinnen und Besucher zum fünften Mal freuen auf ein vielfältiges Teilnehmerfeld mit Fahrzeugen von 1915 bis 1992, die heute kaum mehr auf der Strasse zu sehen sind und Erinnerungen an alte Tage wecken, sagt OK-Präsident Andreas Küng. Der Anlass richte sich also an alle, die etwas Benzin im Blut haben, die motorbegeistert sind oder Technikfreaks, kurz: die ganz einfach Freude an Oldtimern haben. Angesprochen seien auch Familien, die ihren Kindern zeigen möchten, wie ihr Opa und ihre Oma damals unterwegs waren.

Von Amag Classic werden Passagierfahrten angeboten

Jedes Fahrerfeld habe Höhepunkte, stellt Küng fest und nennt als Beispiele den noblen BMW 328, den traumhaft schönen Alfa Romeo 2500 SS, den exklusiven McLaren Rennwagen oder die spektakulären Seitenwagengespanne. Das speziellste Fahrzeug werde sicher der Gaggenau-Rolls von Louis Frey sein, mit seinem Spitfire-Flugzeugmotor. Neu in diesem Jahr werden von Amag Classic vor der Mittagspause Passagierfahrten angeboten. Der Erlös geht an krebskranke Kinder.

Der Oldtimer GP im Brugger Schachen – hier im Jahr 2019 – stösst jeweils auf reges Interesse. Louis Probst

Für die Durchführung des Anlasses verantwortlich ist erneut der Verein Oldtimer GP Brugger Schachen in Zusammenarbeit mit dem ACS Mitte. Die Teilnehmenden aus der ganzen Schweiz schätzen die professionelle Organisation, das stimmungsvolle, einmalige Ambiente mit Tribüne und Rundkurs, das zentrale Fahrerlager, den direkten Kontakt mit dem Publikum sowie natürlich das Treffen Gleichgesinnter, sagt Küng. «Aus Rücksicht auf die Anwohner und auch aus Platzgründen beschränken wir uns auf höchstens 200 Teilnehmer», gibt der OK-Präsident zu bedenken. Und:

«Leider müssen wir jedes Jahr zahlreiche Absagen erteilen.»

Gerechnet wird, je nach Witterung, mit bis zu 5000 Besucherinnen und Besuchern.

Besonders freut sich der 59-jährige Brugger darüber, dass alle Sponsoren dem Anlass treu geblieben sind, dass es nach drei Jahren wieder einen Oldtimer GP gibt. Die Pandemie mit all ihren Einschränkungen sei eine Herausforderung gewesen bei der Planung und Vorbereitung. Es sei in dieser Zeit ungewiss gewesen, ob eine Veranstaltung dieser Art überhaupt möglich sei. Aber gemeinsam mit dem ausgezeichneten OK – «das weiss, was Teamwork bedeutet» – seien diese Hürden gut zu meistern gewesen. Auch der Stadt Brugg sowie der Regionalpolizei (Repol) Brugg spricht Küng seinen Dank aus für die gute Zusammenarbeit. Die Vorbereitungen seien auf Kurs. Am Freitag folge noch der letzte Aufbau der Infrastruktur «und sonst bleibt nur noch auf trockenes Wetter zu hoffen», so der OK-Präsident.

Der gelbe Citroën ist genau 100 Jahre alt

Küng hat das Oldtimer-Fieber vor über 30 Jahren gepackt, als er sich unbedingt ein Cabrio anschaffen wollte und das Budget nur den Kauf eines Occasion-Fiat 124 zuliess, erinnert er sich. «Irgendwie bin ich da auf den Geschmack gekommen.» Vor 25 Jahren gehörte er – mit dem leider verstorbenen Christian Gschwind – zu den Gründern der FaBaM, der Freunde alten Blechs aller Marken. Auf die Mitglieder kann er heute als treue Helfer zählen. Küng sagt:

«Für mich als automobiler Laie ist die zum Teil überschaubare Technik mit einfachen Lösungen, die heute unvorstellbar wären, faszinierend.»

Er ist Besitzer eines Citroën HP5 Type C, der genau 100-jährig ist – «das nenne ich Nachhaltigkeit» – und über «gewaltige» 11 PS verfügt. In den 1920er-Jahren habe dieser Wagen wegen der leichten Bedienbarkeit als erstes Frauenauto gegolten. Und weil Opel dieses Modell, das es zu Beginn nur in Gelb gab, kopierte und in Grün anbot, seien der Übername «Laubfrosch» und die Redewendung «Dasselbe in Grün» entstanden.

Das Oldtimer-Fieber hat Andreas Küng vor über 30 Jahren gepackt. zvg

Sein Traumauto, antwortet Küng auf die entsprechende Frage, sei der Porsche 550: «Klein, sportlich und mit einem schlichten und doch faszinierenden Design». Aber dazu bräuchte er, räumt er mit einem spitzbübischen Schmunzeln ein, «mindestens den Euromillions-Jackpot». Nachdem er jahrelang einen DKW Junior gefahren sei, favorisiere er für sich deshalb eher einen VW Karmann Ghia Coupé, einen Opel Kadett A oder einen Trabant mit seinem charaktervollen Zweitaktmotor. «Hauptsache etwas aus den Sechzigern», hält Küng fest und ergänzt mit einem Augenzwinkern: «Mein Citroën wird in Zahlung genommen ...»