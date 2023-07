Brugg Die Mensa im Berufs- und Weiterbildungszentrum bekommt eine neue Leiterin – was sich im Sommer ändert Pasta, Pita und mediterranes Ambiente: Aus der «Kantinela» wird zum Start des neuen Schuljahrs die «Gantine». Die neue Pächterin sagt, warum sie 46-jährig den Schritt in die Selbstständigkeit wagt.

Ganimete (Gani) Azemi übernimmt die Leitung der BWZ-Mensa. Bild: Claudia Meier

Für die Berufslernenden und Lehrpersonen am Berufs- und Weiterbildungszentrum (BWZ) Brugg stehen die Sommerferien vor der Tür. Ganz anders sieht es bei Ganimete Azemi aus: Die 46-Jährige ist gerade daran, sich selbstständig zu machen. Da gibt es noch einiges zu organisieren.

Nach den Sommerferien wird sie die BWZ-Mensa an der Annerstrasse 12, wo sie seit eineinhalb Jahren arbeitet, als neue Chefin weiterführen. Denn die bisherige Gastgeberin Ela Humbel hat sich nach neun Jahren entschieden, die Pacht zu kündigen und das «Kantinela»-Kapitel zu schliessen.

Das heisst: Die Mensa bekommt in den nächsten Wochen einen frischen Anstrich und ein neues Logo, das der Bruder der neuen Pächterin entworfen hat. Aus der roten Wand wird eine blaue und das Ambiente mediterran mit Pasta-Gläsern auf einem Regal. Die beiden Olivenbäumchen neben der Tür, die in den Garten führt, sind erste Anzeichen dieser Veränderung.

Der Balkankrieg behinderte ihre Ausbildung

Gani, wie Ganimete Azemi von allen genannt wird, ist in der kosovarischen Hauptstadt Pristina aufgewachsen und 1995 in die Schweiz gekommen. Während des Balkankriegs gab es für die Kosovo-Albanerin, die das Gymnasium besucht hatte, keine Möglichkeit, in ihrer Heimat ein Studium oder eine Lehre zu absolvieren.

Umso motivierter war sie als Älteste von sechs Geschwistern, in der Schweiz möglichst schnell Deutsch zu lernen und Arbeit zu finden. Ihre erste Anstellung in Brugg fand sie 1999 in einer Wäscherei im Wildischachen. Nach einem Jahr wechselte Gani zu Hiestand (heute Aryzta) nach Lupfig, wo sie Schichtleiterin wurde.

Die Arbeit im Team und mit den Lebensmitteln gefiel ihr sehr. «Wir waren wie eine Familie», sagt sie rückblickend. Als 2018/19 die Backwarenproduktion in Lupfig eingestellt wurde, wechselte Gani mit Hiestand an den Standort Schlieren ZH. Sie fügt an: «Ich machte noch zwei Jahre mit, sah für mich aber keine Zukunft mehr.»

Lernende, Lehrpersonen und Externe schätzen den ruhigen BWZ-Garten. Bild: Claudia Meier (28. 4. 2022)

Das BWZ mit seinem ruhigen Garten mitten im Brugger Stadtzentrum lernte Gani bereits kennen, als sie 2016 mit Freunden und Familie ihren 40. Geburtstag dort feierte. Fünf Jahre später wurde sie von Ela Humbel gefragt, ob sie in der «Kantinela» arbeiten möchte, was sie reizte.

Alex Simmen ist Rektor am Berufs- und Weiterbildungszentrums Brugg. Bild: Claudia Meier

Das lebendige und familiäre Umfeld der Berufsschule bedeutet Gani sehr viel. Sie ist gerne Gastgeberin. Das wusste sie zwar, aber brauchte nach Humbels Kündigung noch den Schubs von Rektor Alex Simmen, der ihr riet, sich für die neue Pacht zu bewerben, was Gani nach Rücksprache mit ihrer Familie erfolgreich tat.

Und jetzt sitzt die eingebürgerte Mutter von zwei Söhnen bei Sonnenschein an einem Tisch im BWZ-Garten und sagt mit einem Strahlen: «Wow, jetzt habe ich ein eigenes Business.» Aus der «Kantinela» wird die «Gantine» mit einem klaren Fokus auf günstige Verpflegung für die Lernenden. Es wird ein Pasta-Buffet geben, an dem man selbst schöpfen kann. Im Angebot werden auch raffiniert gefüllte Pita-Brote, Gipfeli, Donuts, Sandwiches, Hotdogs oder ein Salatbuffet sein.

Die Mensa öffnet neu um 8.30 Uhr

Neu wird die Mensa während der Schulwochen jeweils von Montag bis Freitag von 8.30 bis 15.30 Uhr geöffnet sein und nicht wie bisher ab 7 Uhr früh. Beim Hinterausgang des Hauptgebäudes unter dem Vordach soll zusätzlich ein Getränkeautomat installiert werden. Ein neues Kassensystem wird schnelles bargeldloses Zahlen ermöglichen.

Bei ihrem Start nach den Sommerferien kann Gani auf die Unterstützung von Rosi Reimann zählen, mit der sie bereits zusammengearbeitet hatte und die sie nach einem kurzen Abstecher ans BWZ zurückholen konnte.

Einst arbeiteten sie zu dritt, künftig sind sie zu zweit (v. l.): Rosi Reimann, Ganimete Azemi und die bisherige Pächterin Ela Humbel. Bild: Claudia Meier (28. 4. 2022)

Warmlaufen wird das eingespielte Duo während der Lehrerbildung ab dem 11. August, bevor es dann mit dem Schuljahresstart am 14. August richtig losgeht. Gani freut sich sehr auf die neue Herausforderung und sagt mit einem Augenzwinkern: «Ich kann zum Glück auch gut mit Stress umgehen.» Einen Ausgleich zu ihrer Arbeit findet sie beim Laufen in der Natur.

