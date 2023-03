Brugg «Die Leute leben momentan auf der Strasse»: So helfen Unternehmer den Erdbebenopfern Das Unglück Anfang Februar forderte rund 50’000 Tote. Viele in der Schweiz lebende Türkinnen und Türken haben Angehörige, Freunde und Bekannte verloren. Verschiedene Brugger Geschäftsleute erzählen, wie sie betroffen sind und wie sie sich engagieren.

Yves Sari (links) und Musa Yildiz haben durch das Erdbeben Verwandte verloren. Bild: Deborah Bläuer

Das Erdbebenunglück am 6. Februar im Südosten der Türkei und im Norden Syriens forderte rund 50’000 Tote. Mehr als 164’000 Gebäude wurden zerstört oder schwer beschädigt. Und zahlreiche Nachbeben zeigen, dass die Erde im betroffenen Gebiet noch nicht zur Ruhe gekommen ist.

Viele im Ausland lebende Türkinnen und Türken haben sich in Vereinen organisiert und unterstützen über diese «ihr» Dorf respektive «ihre» Stadt. So auch Musa Yildiz. Der Inhaber des City Grills in Brugg stammt aus der Stadt Elbistan. Vor einigen Wochen sei er an ein Treffen nach Zürich gefahren, um Geld zu spenden. Und kürzlich habe es in Lörrach (D) ein weiteres Treffen des Vereins mit 2000 Leuten gegeben. Fünf Cousins von Yildiz starben durch das Erdbeben sowie viele Bekannte.

Yves Sari von Valo Kebap in Brugg ist ebenfalls in solch einem Verein. Er hat acht Angehörige verloren und viele Freunde und Bekannte. «Die Leute leben momentan auf der Strasse», beschreibt er die Situation in Pazarcik, der Stadt, aus der er stammt. Es brauche Hilfe für den Wiederaufbau.

Sari weiss von Leuten, die direkt nach der Katastrophe mit dem Auto in die Türkei gefahren sind, um zu helfen. Auch Tahir Usak, der das gleichnamige Lebensmittelgeschäft an der Aarauerstrasse in Brugg führt, stammt aus dem vom Erdbeben betroffenen Gebiet. Er reiste vergangene Woche hin, um zu schauen, wie am besten geholfen werden kann.

Viele Kinder wurden zu Waisen

Kenan Selcuk, Inhaber des Restaurants La Dolce Vita in Brugg, ist zwar nicht aus dem vom Erdbeben betroffenen Gebiet, aber die Geschehnisse bewegen ihn trotzdem sehr. Einer seiner Kollegen verlor eine Nichte, ein anderer einige Neffen. «Die Leute brauchen wirklich Hilfe», sagt Selcuk. Wohl noch über Jahre. Zurzeit überlegt er sich, ein betroffenes Kind längerfristig finanziell zu unterstützen. Zudem empfiehlt er die Sammelaktion des Kurdischen Roten Halbmondes.

Relativ glimpflich kam Alibeyusagi davon. In dem Dorf, das inzwischen zur Stadt Dulkadiroglu gehört, haben Fatma und Ahmet Kamis Angehörige. Wie die Inhaber der Pizzeria Fulmine in der Brugger Altstadt erklären, läge das Dorf am Hang und die Häuser seien zwar beschädigt worden, aber nicht eingestürzt. Allerdings sei die Wasserquelle nun versiegt und das Trinkwasser verunreinigt.

Auch Fatma und Ahmet Kamis von der Pizzeria Fulmine stammen aus dem vom Erdbeben betroffenen Gebiet. Bild: Carla Honold

Fatma und Ahmet Kamis haben sieben entfernte Verwandte in der Provinz Kahramanmaras verloren. Ein grosses Problem sei, dass viele Kinder durch das Unglück zu Waisen oder im Chaos von ihren Eltern getrennt wurden. Die Kamis sind deshalb in verschiedenen Whatsapp-Gruppen aktiv, über die man versucht, die Verwandten dieser Kinder ausfindig zu machen.

Eigentlich hätte der jüngerer Bruder von Ahmet Kamis kürzlich in Basel heiraten wollen. Doch wegen des Unglücks wurde die Feier abgesagt. Allerdings hatten Kamis' Eltern bereits ein Visum für die Schweiz, konnten problemlos einreisen und sind aktuell hier, bis sich das Chaos zu Hause etwas gelegt hat.

Auch Fatma und Ahmet Kamis sind in einem Verein, der Alibeyusagi sowie die umliegenden Dörfer, die es schwerer erwischt hat, unterstützt und nach längerfristigen Lösungen sucht.