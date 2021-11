Brugg Die FDP kritisiert den Stadtrat, weil sie in der Finanzstrategie klare Sparanstrengungen vermisst Die Stadtpartei beurteilt die kürzlich verabschiedete Finanzstrategie der Exekutive als «schwach und zahnlos». Sie stört sich zudem am Steuerfussvergleich mit Gemeinden, die keine Städte sind.

Der Stadtrat hat die Finanzstrategie an der Sitzung vom 1. September verabschiedet. Claudia Meier

Weil es der FDP-Stadtpartei mit der Finanzstrategie der Einwohnergemeinde Brugg zu langsam ging, präsentierte sie Anfang Juni dieses Jahres selber einen Entwurf mit sechs Leitsätzen. Zentral dabei: Mit zwei Ausgleichstöpfen soll eine Misere verhindert werden und das Nettovermögen auf rund 70 Mio. Franken stabil bleiben.

Die SP reagierte im August auf den Entwurf der FDP und forderte die längst erwartete Immobilienstrategie sowie Investitionen, «die der ganzen Bevölkerung etwas bringen». Das Nettovermögen der Einwohnergemeinde Brugg soll laut der SP künftig noch zwischen 30 und 50 Mio. Franken betragen.

Am 1. September verabschiedete der Stadtrat schliesslich die «Finanzstrategie Stadt Brugg 2022 bis 2031» und stellte sie vier Wochen später den Medien vor. Darin ist festgelegt, dass für die finanzielle Handlungsfähigkeit ein Teil des heutigen Vermögens und eine moderate Steuerbelastung in den nächsten zehn Jahren erhalten werden sollen. Der Stadtrat verfolgt nun das Ziel, das Nettovermögen nicht unter 50 Mio. Franken sinken zu lassen, will aber auf eine dezidierte Schulden- und Defizitbremse verzichten.

Parlamentarische Vorstösse zieht die FDP in Erwägung

Jetzt nimmt die FDP Stellung zur Finanzstrategie des Stadtrats. Immerhin seien einige Punkte aus der von der FDP erarbeiteten Finanzstrategie übernommen, wenn auch in abgeänderter Form, schreibt die Partei. Das Papier des Stadtrats beurteilt die FDP als «schwach und zahnlos», da gerade in der von der externen Beraterfirma festgestellten Schwachpunkten (hohes Kostenwachstum, unterdurchschnittliche Ertragskraft, betriebliches Defizit) keine klar definierten Ziele gesetzt seien. Die Finanzstrategie konzentriere sich mehr auf die Stärken und mache ziemlich vage Aussagen zu den Ausgabenpositionen, schreibt die FDP.

Mit anderen Worten: Die ­Finanzstrategie des Stadtrats ist für die FDP Brugg zu wenig konkret und verbesserungswürdig. Die Partei droht: «Entsprechende parlamentarische Vorstösse werden in Erwägung gezogen, wenn die nachfolgenden ­Verbesserungsvorschläge nicht angegangen werden.»

Steuerfussvergleich mit Windisch und Spreitenbach

Beim finanziellen Spielraum fordert die Partei definierte Limiten analog dem FDP-Vorschlag. Die Stadtpartei bezweifelt etwa auch, dass ohne Gegenmassnahmen nach dem Vermögensabbau genügend finanzielle Mittel für den Ausgleich der Erfolgs- und der Investitionsrechnung generiert werden können.

Der Steuerfuss für die natürlichen Personen der Stadt Brugg soll laut Stadtrat nicht höher l­iegen als der arithmetische Mittelwert einer Gruppe relevanter Aargauer Vergleichsgemeinden (Aarau, Baden, Lenzburg, Spreitenbach, Wettingen und Windisch), die eine gute Infrastruktur und eine gute Zugsverbindung nach Zürich haben. Die FDP bevorzugt einen Vergleich ausschliesslich mit Städten, weil diese Zentrumslasten haben.

Die Partei erwartet, dass der Stadtrat dem Budget künftig jeweils eine Liste aller Massnahmen beilegt, die aus der Umsetzung der Grundsätze ergriffen wurden. Zum Reporting und der Steuerung hält die FDP ausserdem fest:

«Es ist unverständlich, dass der Stadtrat den Einwohnerrat in die Bewilligung der Eckwerte des Finanzplans nicht einbeziehen will, da diese für viele Kostentreiber mitverantwortlich sind.»