Asylstreit «Diese Kündigung ist das Hinterletzte»: So reagieren Mieterinnen und Mieter in Windisch auf den Rauswurf

Weil der Kanton an der Zelglistrasse 9 und an der Mülligerstrasse 11/13 in Windisch eine Asylunterkunft plant, werden alle Bewohnerinnen und Bewohner per Ende Juni aus der Wohnung geworfen. Den Grund für die Kündigung erfuhren sie erst von der AZ. Die Betroffenen sorgen sich nun um ihre Existenz.