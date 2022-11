Brugg Die Bagger rollen an: Startschuss für neue Heizzentrale ist gefallen 420 Wohneinheiten soll der Wärmeverbund Sommerhaldenstrasse versorgen. Am 18. November fand der Spatenstich für die Anlage in Brugg statt.

Sie zelebrieren den offiziellen Spatenstich des Bauprojekts: Reto Markwalder (v. l.), Felix Kreidler, Daniel Flückiger, Jürg Baur, Beat Meier, Norbert Walker, Bruno Schuler, Stefan Obrist, Markus Ottiger, Reto Ryser und Eugen Pfiffner. zvg

Bis 2024 entsteht beim Parkplatz des Schulhauses Au-Erle die neue Heizzentrale für den Wärmeverbund Sommerhaldenstrasse. Holzschnitzel aus dem Forstbetrieb Brugg werden hier zukünftig in «modernsten Feuerungsanlagen» in Wärme umgewandelt. Der offizielle Spatenstich für das Vorhaben fand am Freitagmorgen, 18. November, statt, wie die IBB Energie AG informierte.

Unter anderem gaben sich am feierlichen Anlass Reto Markwalder (Jäggi AG), Felix Kreidler (IBB Energie AG), Daniel Flückiger (Nanotech AG), Jürg Baur (Stadtrat Brugg), Beat Meier (Birchmeier Bau AG), Norbert Walker (Walker Architekten AG), Bruno Schuler (Schule Brugg), Stefan Obrist (IBB Energie AG), Markus Ottiger (Forstamt Brugg), Reto Ryser (VZP Ingenieure AG) und Eugen Pfiffner (IBB Energie AG) die Ehre.

Mit der ersten Wärmelieferung ist 2024 zu rechnen

Eigentlich hätte die Realisierung der Heizzentrale bereits Anfang dieses Jahres beginnen sollen. Wegen einer Einsprache gab es jedoch Verzögerungen, teilte die IBB Energie AG auf Nachfrage mit. Vor dem offiziellen Baustart hatten zudem ­diverse Vorarbeiten stattgefunden: Am 10. und 11. Oktober führte der Brugger Forst etwa die Rodung der Bäume und Sträucher beim Schulhaus aus.

Weiter kam es während dreier Wochen zur Umlegung der Hauptwasserleitung zwischen Parkplatz und Sommerhaldenstrasse. Nach der Fertigstellung der Anlage soll der Wärmeverbund 420 Wohneinheiten versorgen. Mit der ersten Wärmelieferung ist 2024 zu rechnen.

Im Anschluss liesse sich der Wärmeverbund noch erweitern. Laut der Sprecherin der IBB Energie AG Margot Keist ist als zweite Etappe im Jahr 2024/25 ein Ausbau vom Schulhaus Richtung Reinerstrasse möglich. «Die Umsetzung einer Erweiterung ist immer abhängig vom Kundeninteresse», fügte Keist jedoch an.