Brugg Die Bänkli sind überall in der Stadt bereit: Die Jury gibt eine erste Bewertung – jetzt ist die Bevölkerung am Zug Am Nachmittag des 5. Mai wurde die Aktion des Gewerbevereins Brugg offiziell gestartet. Wann und wo man für die am besten dekorierte Sitzgelegenheit abstimmen kann und welche Preise auf die Teilnehmenden warten.

Die Jury und die beiden Organisatorinnen stehen bei einem der Bänkli. Von links, hinten: Daniel Engel und sein Sohn, Rolf Jenni, Monika Gysi, Claudio Cassano. Auf der Bank: Anita Bruderer, Christina Thomann und Elke Delimar. Bild: Julia Pellegrini

Wer am Freitag in der Stadt unterwegs war, hat sie vielleicht schon gesehen: dekorierte Bänkli von unterschiedlichen Unternehmen aus Brugg. Die Sitzgelegenheiten sind Teil der Aktion der Detailhandelsgruppe des Gewerbevereins Brugg. Die Idee dazu hatte Vorstandsmitglied und Papeterie-Inhaberin Christina Thomann bereits im letzten Jahr: Brugger Firmen hatten die Gelegenheit, jeweils ein Bänkli in der Stadt zu dekorieren, welches dann von einer Jury bewertet wird. Das Ziel ist es, dass die Menschen nach der Pandemie wieder näher zusammenrücken und vermehrt gemeinsame Gespräche führen.

Bei schönem Wetter trafen sich am 5. Mai die Jury und zwei Organisatorinnen der Bänkli-Aktion auf dem Vorplatz der Credit Suisse. Die Begutachtung und Bewertung der Bänkli durch die Jury stand an. Was das Bild ein bisschen trübte: Eine der Sitzgelegenheiten war bereits kurzzeitig verschwunden.

Die Jury der Aktion bewertet eine der dekorierten Sitzgelegenheiten. Bild: Julia Pellegrini

Die Verantwortlichen werden prüfen, ob ein Anketten der Bänkli notwendig sein wird. «Es ist äusserst schade, dass manche Leute so mit den Bänkli umgehen», meinte Monika Gisy, Geschäftsführerin der «Boutique gutschlafen», welche die Jury an diesem Freitagnachmittag begleitete.

Jede und jeder kann die Bänkli bewerten

Die Jury, bestehend aus Anwalt Daniel Engel und seinem Sohn, den Kunstschaffenden Elke Delimar und Claudio Cassano, der Windischer Gemeinderätin Anita Bruderer und dem Fotografen Rolf Jenni, machte sich mit einem Fragebogen bewaffnet auf den Weg zu den insgesamt 31 Bänkli, die aktuell in der ganzen Stadt verteilt stehen. Die Jurymitglieder selbst haben keine der Sitzgelegenheiten dekoriert, wie Thomann anmerkte. Damit soll die Neutralität der Bewertenden gewährleistet sein.

Die Bänkli in der Stadt laden zum Verweilen ein. Bild: Julia Pellegrini

Allerdings wird die Jury nur die Hälfte der Gesamtbewertung ausmachen. Die andere Hälfte wird sich aus Stimmen der Bevölkerung zusammensetzen: An den Bänkli ist jeweils ein QR-Code befestigt, über den man zur Abstimmung auf der Facebook-Seite der Aktion gelangt. Ab Sonntag, 7. Mai, kann jede und jeder für das beste Bänkli abstimmen. Unter den Teilnehmenden werden zehn Zentrumsgutscheine im Wert von je 50 Franken verlost.

Ein Preisgeld wartet auf das Sieger-Bänkli

Im kommenden September werden die Gewinner-Bänkli prämiert. «Für den ersten Platz wird es ein Preisgeld von 500 Franken geben. Für den zweiten Platz 300 Franken und für den dritten 200 Franken», erklärte Thomann.

Am Samstag, 6. Mai, wird beim Brunnen auf dem Neumarktplatz zudem mit Ballonen und Flyern auf die Aktion Brugger Bänkli und die Abstimmung hingewiesen werden.