Brugg Der Sternenzirkel lädt Gäste - besonders auch Frauen - zum Mitdiskutieren ein Der informelle Klub öffnet seine Gesprächsrunde und widmet sich derzeit bewusst allgemeineren Themen wie «Spaltet Corona unsere Gesellschaft?». Für die nächsten Termine können sich Interessierte noch anmelden.

Während des Lockdowns diskutiert der Sternenzirkel per Videokonferenz. Bild: zvg/Peter Munz

In der momentan veranstaltungsarmen Zeit ist es nicht einfach, Gesprächspartner für einen Gedankenaustausch zu finden. Das gilt auch für den Sternenzirkel Brugg. Dieser informelle Klub besteht überwiegend aus Bruggern, die sich gegenseitig Vorträge halten. Im Lockdown hat er eine temporäre Ausweichmöglichkeit mit ­Videokonferenzen gefunden.

Anstelle von Präsenzvorträgen, zum Beispiel über berufliche und private Erfahrungen oder auch Interessensgebiete mit intensiver Einarbeitung, diskutieren die Mitglieder gegenwärtig über allgemeinere Themen. Ein Mitglied stellt jeweils eines in einer 10- bis 15-minütigen Einführung vor, anschliessend diskutieren die Teilnehmer etwa 45 Minuten lang darüber.

Auch der Spitzensport birgt Diskussionsstoff

Die nächsten Anlässe sind: Am Freitag, 26. Februar, 16 Uhr, ist das Thema «Spaltet Corona unsere Gesellschaft?» auf der Agenda. Günther Schröder stellt die neu aufkommenden Gegensätze in der Coronazeit vor. Gesprochen und diskutiert wird über eigene Erfahrungen und Meinungen sowie über reale und vermeintliche Konsequenzen. Am 19. März um 16 Uhr geht es um «Sinn und Zweck des Spitzensports». Manfred Greth stellt das Thema anhand des Skispringens vor. Als Beispiel dient aktuell die nordische Ski-WM.

Zur Ergänzung der älteren Mitglieder sind Gäste jüngeren und mittleren Alters, besonders auch Frauen, willkommen. Anmeldung beim Obmann des Sternenzirkels Hans-Peter Huber, hpst.huber@swissonline.ch. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Er wird die Zugangsdaten zur Zoom-Konferenz angeben. (az)