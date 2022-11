Brugg Der Stadtrat weist Vorwürfe zu Falschmeldung vor der Budgetabstimmung zurück Das Komitee für eine vernünftige Brugger Finanzpolitik, das von Peter Haudenschild und Patrick von Niederhäusern präsidiert wird, wirft der Regierung in einem offenen Brief Irreführung des Stimmbürgers vor.

Stadtrat Brugg (v. l.): Vizeammann Leo Geissmann (Die Mitte), Stadtrat Roger Brogli (parteilos), Stadtrat Jürg Baur (Die Mitte), Stadtschreiber Matthias Guggisberg, Stadtrat Reto Wettstein (FDP) und vorne Frau Stadtammann Barbara Horlacher (Grüne). zvg/René Schneider

Mit 37 Ja- zu 8 Nein-Stimmen hat der Einwohnerrat Brugg das Budget 2023 der Einwohnergemeinde an seiner Sitzung vom 21. Oktober gutgeheissen. Dagegen sprachen sich Mitglieder der SVP aus, die einen Steuerfuss von neu 87 Prozent forderten sowie 50'000 Franken für einen externen Berater, der gute Steuerzahler nach Brugg holen soll.

An der nächsten Urnenabstimmung vom 27. November wird das Brugger Stimmvolk – wie jedes Jahr – noch über das vom Einwohnerrat verabschiedete Budget 2023 mit einem unveränderten Steuerfuss von 97 Prozent entscheiden. Resultiert ein Nein, müsste der Stadtrat den Voranschlag erneut dem Einwohnerrat vorlegen und die Stadt Brugg dürfte im 2023 solange nur die nötigsten Ausgaben tätigen, bis der Budgetentscheid rechtsgültig ist.

Komitee schreibt von Diffamierung politisch Andersdenkender

Am Dienstag wurde zur Budget-Abstimmung ein offener Brief an den Stadtrat und die SP Brugg in der AZ als Leserbrief publiziert. Verfasst wurde er vom Co-Präsidium Peter Haudenschild (FDP) und Patrick von Niederhäusern (SVP) vom im August lancierten Komitee für eine vernünftige Brugger Finanzpolitik. Darin zitiert das Autoren-Duo Vizeammann Leo Geissmann, der in der Einwohnerratssitzung gesagt habe: «Der Benefit von jährlich maximal 50 Franken für den einzelnen Steuerzahler ist gering.» Und:

«Zudem ist eine Reduktion des Steuerfusses ohne massive Einbussen nicht umsetzbar.»

Das sei frei erfunden und damit eine gefährliche und nicht hinzunehmende Irreführung des Stimmbürgers, schreiben der vor einem Jahr nicht wiedergewählte Einwohnerrat Peter Haudenschild und der amtierende Einwohnerrat Patrick von Niederhäusern.

Das Kernteam vom Komitee für eine vernünftige Brugger Finanzpolitik (v. l.): Co-Präsident Peter Haudenschild, Peter Reimann und Co-Präsident Patrick von Niederhäusern. Claudia Meier

Die Komiteespitze warnt vor solchen «Falschmeldungen» und ruft «dringend zur Mässigung» auf. Im Brief fährt das Komitee fort: «Wir rufen auf, Falschmeldungen, Irreführung des Stimmbürgers und Diffamierung politisch Andersdenkender zu unterlassen.»

Entlastung von 50 Franken bei Steuerfusssenkung um 2 Prozentpunkte

Diese Vorwürfe weist der Stadtrat Brugg in aller Form zurück, wie er am Mittwochmittag in einer gemeinsamen Stellungnahme schreibt. Und berichtet aus der Budgetdebatte: «Vizeammann Leo Geissmann hat dem Einwohnerrat aufgrund eines Antrags der Fraktion der GLP dargelegt, dass bei einer Steuerfusssenkung um 2 Prozentpunkte eine Mehrheit der Brugger Steuerpflichtigen um maximal 50 Franken pro Jahr entlastet würde, die Mindereinnahmen der Einwohnergemeinde hingegen durchschnittlich 800'000 Franken pro Jahr beitragen würden.»

Der Stadtrat hält seine Sitzungen im Stadthaus Brugg ab. Claudia Meier

Eine Senkung des Steuerfusses um 10 Prozentpunkte mit Mindereinnahmen von jährlich mehr als 3 Millionen Franken erachte der Stadtrat als verantwortungslos, da unter dieser Voraussetzung das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht ohne Einschränkungen beim Leistungsangebot nicht erreicht werden könne, heisst es in der Stellungnahme der Regierung.

Um die Ziele zu erreichen, ändert der Stadtrat den Steuerfuss nicht

In der Budgetdebatte wurden dem Einwohnerrat die Gründe für das Wachstum des Nettovermögens in den letzten neun Jahren um 86 Millionen Franken aufgezeigt. «Ganze 77 Millionen Franken sind durch Effekte begründet, die nicht auf Steuerüberschüsse zurückzuführen sind, beispielsweise Aufwertungen von Grundstücken, Buchgewinne, Rückzahlungen von Darlehen, Erfolge aus der Vermögensverwaltung», erklärt der Stadtrat. Lediglich 9 Millionen Franken seien infolge geringer Investitionstätigkeit als Finanzierungsüberschüsse ins Nettovermögen eingeflossen. Die Exekutive betont: «Das Nettovermögen ist nicht aufgrund von zu hohen Steuerbezügen so stark angewachsen.»

Um die angestrebten Ziele umzusetzen, sieht der Stadtrat in Bezug auf die Senkung des Steuerfusses keinen Handlungsspielraum. Seit der Steuererhöhung im Jahr 2013 konnte der Betriebsaufwand nie durch den Betriebsertrag, zu dem auch der Steuerertrag zählt, gedeckt werden. Der Brugger Stadtrat bittet deshalb die Stimmberechtigten, dem Budget 2023 zuzustimmen