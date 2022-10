Brugg Der Stadtrat beantragt für die Feuerwehr den Ersatz von vier Fahrzeugen Der Einwohnerrat Brugg entscheidet über Bruttokredite in einer Höhe von total 1,43 Millionen Franken. Was damit beschafft werden soll.

Ersetzt wird auch ein Personentransportfahrzeug. Claudia Meier

Von der umfangreichen Fahrzeugflotte will die Stützpunktfeuerwehr Brugg-Riniken-Villnachern vier Fahrzeuge ersetzen. Konkret geht es um ein Pionier-, ein Wechsellade-, ein Verkehrsabteilungs- sowie ein Personentransportfahrzeug. An der nächsten Brugger Einwohnerratssitzung entscheiden die Mitglieder über vier Bruttokredite in der Höhe von insgesamt 1,43 Millionen Franken. Weitere Anträge für die Ersatzbeschaffungen von Motorspritze und Tanklöschfahrzeug sollen im Jahr 2024 folgen.

Im ersten Quartal 2022 wurde eine Ausschreibung im offenen Verfahren für die beiden nun beantragten Grossfahrzeuge durchgeführt. Für die beiden Kleinfahrzeuge ist laut der Botschaft des Stadtrats Brugg im vierten Quartal dieses Jahres ein Einladungsverfahren geplant.

Arbeitsgruppe prüft auch alternative Antriebe

Bei den Mindestanforderungen, die durch die neunköpfige Beschaffungskommission definiert wurden, sei ein besonderes Augenmerk auf die Miliztauglichkeit gelegt worden, hält der Stadtrat in der Botschaft fest.

Ein Teil der Fahrzeugflotte vor dem Feuerwehrmagazin am Stahlrain in Brugg. Claudia Meier

Die Beschaffungskommission habe sich auch mit den verschiedenen Möglichkeiten von alternativen Antrieben für die Ersatzbeschaffungen beschäftigt. Für das Pionierfahrzeug inklusive fünf Rollmodulen (Bruttokredit 562'000 Franken) sowie das Wechselladefahrzeug mit Kran (611'000 Franken) seien aktuell keine vergleichbaren Elektrofahrzeuge verfügbar, welche die Ausschreibungskriterien erfüllen. In der Botschaft heisst es weiter:

«Aufgrund des zusätzlich benötigten Platzes für den Fahrzeugakku könnten gewisse Anbauten nicht realisiert werden.»

Ein Elektrolastwagen (auch für den zivilen Bereich) mit Doppelkabine oder eine Kombination aus Wechselladefahrzeug und Kran seien bisher noch nicht entwickelt worden.

Gebäudeversicherung subventioniert die Beschaffungen

Bei der Ausschreibung für das kleinere Verkehrsabteilungs- (Bruttokredit 150'000 Franken) und das Personentransportfahrzeug (110'000 Franken) werde von den Anbietern eine Variante auf Elektrofahrzeug-Basis verlangt werden. Diese würden dann entsprechend den ökologischen und ökonomischen Standpunkten in der Auswertung berücksichtigen.

Die Aargauische Gebäudeversicherung wird die vier neuen Fahrzeuge gemäss schriftlicher Zusage mit insgesamt etwa 425'000 Franken subventionieren. Der Stadtrat Brugg unterstützt die Absicht der Feuerwehr, das Konzept mit den geplanten Ersatzbeschaffungen weiterzuverfolgen. Die Investition sei langfristig ausgelegt.