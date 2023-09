Brugg «Der Salomonstempel schafft bleibende Erinnerungen»: Motion fordert Lösungen für die Finanzierung des Ferienhauses Die Brugger Liegenschaft im Toggenburg muss saniert werden. Doch wie die Kosten im sechs- bis siebenstelligen Bereich gedeckt werden sollen, ist unklar. Nun haben fünf Einwohnerrätinnen und -räte einen Vorstoss eingereicht.

Das Ferienhaus Salomonstempel wird für Lager, Seminare und Feste genutzt. Bild: Claudia Meier

Auf 1138 Metern über Meer südwestlich von Hemberg im Toggenburg liegt es: das Brugger Ferienhaus Salomonstempel. Es wird für Lager, Seminare und Feste genutzt und gehört der Stiftung «Brugger Ferienhaus Salomonstempel Hemberg», welche auch Eltern hilft, die sich die Lagerkosten für ihre Sprösslinge nicht leisten können.

Die Stadt Brugg unterstützt den Salomonstempel in der Vermietung, bei den Finanzen mit Dienstleistungen sowie beim Unterhalt durch den Werkdienst. Seit über siebzig Jahren verbringen Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Brugg hier unbeschwerte Tage mit prächtiger Aussicht ins Alpsteinmassiv und ins Unterland.

Stiftung kann Kosten nicht tragen

Bedeutend weniger schön sind die Aussichten allerdings in Bezug auf die Finanzen. Während der Pandemie brach die Haupteinnahmequelle, die Vermietung der Liegenschaft an Dritte, ein. So fehlten im 2020 rund 20’000 Franken. Im selben Jahr hat das Ferienhaus eine neue Stromleitung bekommen und wurde an die Wasserversorgung der Gemeinde Hemberg SG angeschlossen. Für Letzteres wurden 120’000 Franken aus Rückstellungen gebraucht.

Die grosse Fensterfront im Esssaal muss energetisch saniert werden. Bild: Claudia Meier

Und in den nächsten zehn Jahren stehen weitere grosse Investitionen an. Zwar wurden der Internetauftritt und das Marketing mit Hemberg Tourismus verbessert sowie die Mieten nach oben angepasst. Wie die notwendigen Sanierungsarbeiten im sechs- bis siebenstelligen Bereich finanziert werden sollen, ist aber unklar.

In einer Motion verlangen die Einwohnerratsmitglieder Rita Boeck (SP), Angelika Curti (Mitte), Markus Lang (GLP), Titus Meier (FDP) und Willi Wengi (FDP) nun von der Exekutive, Lösungen dafür zu finden. «Der Stadtrat wird aufgefordert, dem Einwohnerrat Bericht zu erstatten und Antrag zu stellen, wie die Stadt Brugg das Ferienhaus Salomonstempel langfristig bei anstehenden Investitionen und mit dem bestehenden Betriebskonzept finanziell unterstützen kann.» Für die Ausarbeitung von Bericht und Antrag sei eine Begleitgruppe beizuziehen, die sich aus Mitgliedern der Stiftung «Brugger Ferienhaus Salomonstempel Hemberg» sowie Einwohnerrätinnen und -räten zusammensetzt.

SP-Einwohnerrätin Rita Boeck. Bild: zvg

Die anstehenden notwendigen Investitionen von 800’000 bis 1’000’000 Franken für Gebäudehülle, energetische Sanierung, technische Anlagen sowie Innenausbau und -einrichtung könne die Stiftung nicht tragen, steht in der Motion.

So kam die Liegenschaft zu ihrem Namen

Mit dem Erhalt des Ferienhauses übernehme die Stadt Brugg einen wichtigen Teil ihrer Verantwortung für die Jugend, schreiben die Motionärinnen und Motionäre. «Eine Ferienwoche auf dem Salomonstempel bedeutet zudem Entlastung für die Eltern, welche weniger Ferien haben als die Schulkinder.»

Und weil der Salomonstempel auch Platz für Lager der Berufsschulen biete sowie von Vereinen, Familien und privaten Gruppierungen genutzt werde, geniesse er in der ganzen Brugger Bevölkerung einen hohen Stellenwert. «Der Salomonstempel schafft bleibende Erinnerungen für Schulkinder und Erwachsene.»

Das ehemalige Kurhaus ist seit 1946 im Besitz der heutigen Stiftung «Brugger Ferienhaus Salomonstempel Hemberg». Bild: Claudia Meier

Dies wurde auch am Tag der offenen Tür im Frühling 2022 deutlich, als rund fünfzig Gäste sich im Ferienhaus im Toggenburg einfanden und rege Anekdoten austauschten. 1946 hatte die Stiftung, die damals noch «Ferienversorgung der Stadt Brugg» hiess, das frühere Kurhaus südwestlich von Hemberg gekauft. Ihren Namen hat die Liegenschaft von Salomon Grob, der hier vor langer Zeit einmal in einem einfachen Bauernhaus lebte und sein Zuhause gerne mit dem Tempel Salomons verglich, mit prächtigen «Säulen» aus Bäumen und «Teppichen» aus blühenden Wiesen.