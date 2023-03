Brugg Der OK-Präsident von 2019 verabschiedet sich von der Stadtfestbühne: Ein neues Team nimmt die Arbeit auf Zwei Monate nach einem Infoworkshop sind in Brugg elf Personen der Einladung des ehemaligen OK-Präsidenten Jürg Baur zu einer Startsitzung gefolgt. Was sich dabei gezeigt hat und wie es mit den Vorbereitungen für das nächste Stadtfest Brugg weitergehen wird.

Im bunten Anzug winkte OK-Präsident Jürg Baur in Brugg bei der Eröffnung des Stadtfests dem Publikum zu. Bild: Alex Spichale

Noch steht nicht fest, wann das nächste Stadtfest Brugg durchgeführt und ob der ursprünglich angedachte Sechs-Jahres-Rhythmus eingehalten wird. Sollte nach 2019 der nächste Grossanlass wirklich 2025 stattfinden, wäre die Zeitspanne für die Vorbereitungen bereits etwas knapp.

Über 30 Teilnehmende waren es, die sich Ende Januar dieses Jahres im Rathaussaal Gedanken über das nächste Stadtfest machten. Gut ein Dutzend Personen trug sich anschliessend in eine Kontaktliste ein.

Am Infoworkshop im Rathaussaal nahmen im Januar 2023 einige jüngere Interessierte teil. Bild: Claudia Meier

Später meldeten sich noch weitere Interessierte direkt bei Jürg Baur, dem letzten OK-Präsidenten und amtierenden Mitte-Stadtrat, für die Mitarbeit im neuen Organisationskomitee. Baurs Einladung zur Startsitzung am Montagabend, 27. März, im Schulhaus Stapfer sind elf Personen gefolgt. Unter ihnen waren zwei Frauen. Isabelle Keller vom Blumenladen Amaryllis ist als Einzige vom letzten OK bereit, auch beim nächsten Stadtfest mitzuarbeiten. Am Tisch sass auch FDP-Stadtrat Reto Wettstein.

Teilnehmende bringen viel Erfahrung mit

Jürg Baur sprach über Höhepunkte und Herausforderungen im 2019. Er räumte ein, dass es nachträglich gesehen suboptimal war, auf die Freiwilligkeit der Festgäste zu vertrauen. Am Schluss fehlte viel Eintrittsgeld in der Kasse, und die Stadt Brugg musste eine Defizitgarantie bezahlen. Auch der Umgang mit lärmempfindlichen Altstadtbewohnenden war nicht immer einfach.

Der Westschweizer Rapper Stress mit Rapper M. A. M und Sängerin Karolyn bei seinem Auftritt 2019 auf der AKB-Bühne im Simmengut Brugg. Bild: Janine Müller

Sein Ziel sei es, sich nach der Sitzung zurückzunehmen und einem neuen Team die Verantwortung für den Verein Stadtfest Brugg und das Startkapital von 20 000 Franken zu übertragen. Bereits in der Vorstellungsrunde hatte sich gezeigt, dass Leute mit zum Teil viel Organisationserfahrung am Tisch sitzen.

Eigeninteressen wären problematisch

Ob Sponsoring, Unterhaltung, Marketing/Kommunikation, Finanzen, Administration oder Gastronomie: Für alle Ressorts trugen sich die Anwesenden ein – auch für das Präsidium gibt es mehrere Anwärter.

Frank Powers spielte zum Schluss des Stadtfests 2019 in der Hofstatt. Bild: Janine Müller

Im unkomplizierten Austausch wurde darüber gesprochen, ob es wichtig ist, dass das Präsidium von einem Brugger besetzt ist und es für den Anlass problematisch werde, wenn bei den Verantwortlichen Eigeninteressen im Spiel ständen. Auf die Frage nach dem Ziel des Stadtfests sagten die beiden anwesenden Stadträte, dass die Geselligkeit für die Bevölkerung aus dem ganzen Bezirk Brugg im Zentrum stehe.

Ole Bull, der Kaffeeunternehmer aus dem Brugger Stadtteil Schinznach-Bad, erklärte sich bereit, die Gruppe am 2. Mai zur nächsten Sitzung einzuladen. Dann sollen die Ressorts verteilt und ein Kern-OK gebildet werden, das die Steuerung übernimmt.