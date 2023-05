Brugg «Das war ein ganz anderes Gefühl als bei einer Vernissage»: Diese 33-Jährige stellt in ihrer Geburtsstadt aus Lea Schaffner war mit ihrer Videoausstellung im Zimmermannhaus in Brugg zu Gast. Was die Interessierten über die Psychiatrie Königsfelden und einen neurochirurgischen Eingriff erfuhren und wo die Künstlerin demnächst anzutreffen ist.

Künstlerin Lea Schaffner stellte im Mai 2023 das erste Mal im Zimmermannhaus aus. Aufgewachsen ist sie in Hausen. Bild: Julia Pellegrini

Vom 6. bis am 14. Mai fand im Zimmermannhaus in Brugg im Rahmen des Formats «Zimmerei 2» die Doppelausstellung mit Ursula Baumberger und Lea Schaffner statt. Das Spezielle: Die beiden Künstlerinnen waren während der Dauer der Ausstellung immer persönlich vor Ort in der Kunstgalerie.

Schaffner, die in Hausen aufgewachsen ist, verarbeitete in ihrer Videoinstallation «Aus dem Kopf, From the Head (by Heart)» das Thema der Leukotomie, einem neurochirurgischen Eingriff, und die Frage, welche historischen Aspekte es in die Erinnerung der Gesellschaft schaffen.

Königsfelden prägt die Leute aus der Region

Ausgehend von einem berühmten Fall der Leukotomie – bei Rosemary Kennedy, der Schwester von John F. Kennedy, wurden die Hirnareale durch Schnitte getrennt – suchte die 33-jährige Künstlerin den Bezug zur Schweiz. Gefunden hat sie ihn in der damaligen Heil- und Pflegeanstalt Königsfelden, heute Psychiatrische Dienste Aargau (PDAG). Aufnahmen vor dem Gebäude und in der Eingangshalle der PDAG sowie alte Baupläne des Areals werden im Kunstwerk mit einer Audioaufnahme von Schaffners Stimme unterlegt.

In Schaffners Videoinstallation werden alte Pläne aus der damaligen Heil- und Pflegeanstalt Königsfelden gezeigt. Bild: Lea Schaffner/zvg

Nach einer Einzelausstellung ihres Projekts im vergangenen Jahr in Luzern ergriff Schaffner die Möglichkeit, ihre Videoinstallation ganz in der Nähe der PDAG auszustellen. Die Künstlerin erklärte:

«Ich war im ersten Moment ein bisschen nervös, in Brugg auszustellen. Vielen Menschen hier in der Region ist die Institution ein Begriff. Dementsprechend gespannt war ich auf das Feedback.»

Da sie selbst während der Ausstellungszeit immer vor Ort war, kam sie mit den Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch. «Das war ein ganz anderes Gefühl als bei einer Vernissage. Ich hatte Zeit und habe eins zu eins die Gedanken der Gäste mitbekommen, was selten ist», erläuterte sie.

Auch Schaffner selbst sei von Königsfelden geprägt worden. «Es ist ein Ort, den man einfach kennt, wenn man in der Region aufgewachsen ist», sagte sie. Sogar Besuchende der Ausstellung in Luzern hätten die Institution gekannt.

Austausch ermöglichte neue Perspektiven

Durch den Austausch während der Ausstellungstage seien neue Perspektiven sichtbar geworden, welche der Künstlerin einen anderen Blick auf ihre eigene Arbeit ermöglicht haben: «Unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Zugänge zu der Installation und verstehen meine Arbeit auf eine andere Weise.»

Auch in der damaligen Heil- und Pflegeanstalt Königsfelden (auf dem Bild ist der heutige Standort der PDAG zu sehen) wurden Leukotomien durchgeführt. Bild: zvg/Michael Orlik

Ob sie die Videoinstallation einmal weiterführen wird, wusste Schaffner noch nicht. «Kunst ist ein Prozess, der nie aufhört», betonte die 33-Jährige. In Brugg aber habe es ihr gefallen: Die Zusammenarbeit mit der Leiterin des Zimmermannhauses Andrea Gsell und der Künstlerin Baumberger sei inspirierend und motivierend gewesen.

Im Moment ist Schaffner Teil eines «Artists in Residence»-Projekts von «Kultur macht Schule», einem Kulturvermittlungsprojekt des Kantons Aargau. «Mit der Künstlerin Olivia Wiederkehr erarbeite ich während sieben Wochen an der Primarschule in Rütihof mit den Kindern ein gemeinsames Projekt», erklärt Schaffner. Die Vernissage an der Schule am 2. Juni ist öffentlich.