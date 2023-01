Brugg Das Saisonprogramm Frühling des Stadtmuseums hat zwei neue Ausstellungen und das Kinderangebot wird erweitert Die neuen Formate des Stadtmuseums Brugg stiessen im vergangenen Jahr auf grosse Aufmerksamkeit. Die stellvertretende Museumsleiterin Elisa Frank erzählt, wieso sie derzeit zufrieden ist und welche Angebote die Besucherinnen und Besucher 2023 erwarten dürfen.

Das Stadtmuseum Brugg erweitert seine Ausstellungen für die Kinder. Bild: Maja Reznicek

Genau 1161 Eintritte verzeichnete im vergangenen Jahr das Stadtmuseum Brugg. Nach dem zuvor zwei Jahre lang der Museumsbetrieb aufgrund der Pandemie zeitweise eingestellt worden war, verlief die letzte Saison reibungslos. Die stellvertretende Museumsleiterin Elisa Frank sagt: «Es hat uns gefreut, dass das Museum 2022 wieder das ganze Jahr hindurch offen hatte und alle Veranstaltungen wie geplant stattfanden.»

Die stellvertretende Museumsleiterin Elisa Frank. Bild. Frank Brüderli

Vor allem ist Frank auch deshalb zufrieden, weil die neuen Formate auf viel Resonanz stiessen. Das zeigte sich unter anderem an den digitalen Fotoausstellungen wie etwa «Hoch hinaus!». Wöchentlich verbuchte das Format steigende Eintrittszahlen.

Das Thema Wirtschaft und Bildung lockte viele Besuchende an

Zugleich fand das neue Format «Das Museum unterwegs» statt. Erstmals wurde dabei ein Rundgang nicht im Stadtmuseum durchgeführt, sondern direkt vor Ort im Bilander-Quartier, wo sich die in diesem Format thematisierten Ereignisse vor einigen Jahrzehnten abgespielt hatten. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde die Veranstaltung gleich zweimal angeboten.

Im Saisonprogramm Frühling lockte die «Zeitgeschichte Aargau» mit 56 die meisten Personen an. Historiker Titus Meier und die Historikerin Astrid Baldinger hielten dazu einen Vortrag, wobei die Wirtschaft und Bildung in der Region Brugg in den Dekaden von 1950 bis 2000 im Mittelpunkt standen.

Das Schaufenster des Jelmoli Brugg zum Jugendfest 1963. Bild: Stadtarchiv Brugg

Noch mehr Teilnehmende hatte die Vernissage von «Kaufrausch» im Saisonprogramm Herbst. So warfen 60 Personen einen Blick auf die Fotografien der aufwendig gestalteten Schaufenster des Jelmoli Brugg aus den Jahren 1959 bis 1974. An der Vernissage vom 27. November 2022 nahm ausserdem Martin Gobeli, Präsident des Gewerbevereins Brugg, teil. Und Astrid Baldinger erzählte über die Entwicklung des Einkaufens in Brugg im Verlauf des 20. Jahrhunderts.

In diesem Jahr wird das Angebot für die Kinder ausgeweitet

Dem Saisonprogramm Frühling 2023, welches am Sonntag, 22. Januar, gestartet ist, wurden zwei neue Ausstellungen hinzugefügt. Auf Initiative des Seniorenrates Brugg findet vom 19. Februar bis am 19. März die Wanderausstellung «Alt? Bilder und Gedanken zum Alter» der Fachstelle Alter und Familie des Kantons Aargau im Stadtmuseum statt.

Ab dem 11. Juni wird die Technik, mit der man im 19. Jahrhundert Raumbilder erzeugte, in der Ein-Vitrinen-Ausstellung zur Stereofotografie vorgestellt. Die stellvertretende Museumsleiterin sagt: «Auch dürfen die Kinder während den Sommerferien ihr eigenes Stereoskop basteln.»

Somit setzt das Stadtmuseum seine Bemühungen um, Veranstaltungen für Kinder zu erweitern. Bereits im Oktober lancierte das Museum in Kooperation mit der Stadtbibliothek Brugg die neue Veranstaltungsreihe «Geschichtskinder». Gegenwärtig sind die Kinder eingeladen, sich im Malatelier von Adolf Stäbli zu betätigen, die Objektsammlung des Museums mit einem Memory oder die drei Stockwerke des Stadtmuseums mit einem Rätselspiel zu entdecken. Das Saisonprogramm Herbst wird Mitte August veröffentlicht.