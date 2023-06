Brugg Das neue Kirchgemeindehaus ist ein Begegnungsort für alle Die reformierte Kirchgemeinde Brugg feiert die Einweihung ihres umgebauten Kirchgemeindehauses und die Neugestaltung des Hofplatzes.

Der neue Hofplatz vor dem Kirchgemeindehaus lädt zum Verweilen ein. Bild: Ina Wiedenmann

«Wir haben Tschüss gesagt zum modrigen Geruch und der Dunkelheit des hundert Jahre alten Kirchgemeindehauses», eröffnete Pfarrer Rolf Zaugg den Gottesdienst, den er am 11. Juni gemeinsam mit Pfarrerin Sophie Glatthard gestaltete. Das Kirchgemeindehaus, das direkt an die Kirche anschliesst, erstrahlt nun in neuem Glanz und soll das Leben der Gemeinde fördern.

Im ruhigen Aussenbereich wachsen die zukünftigen Schattenspender. Bild: Ina Wiedenmann

Beide regten die Kirchgemeinde mit vielen Fragen zum Nachdenken an. «Wo ist man daheim?» «Was dient der Gemeinschaft?» «Was bedeutet überhaupt das Haus Gottes?» Ein Raum, der einen willkommen heisst und der präsent ist. Ein Ort, an dem sich Menschen begegnen und sich auf Gott hin ausrichten können, ohne vom alltäglichen Lärm gestört zu werden, so die Antwortansätze aus ihrer gemeinsamen Predigt. Der Organist Gaudenz Tscharner und das «Duo d’accord» mit Mariusz Chrzanowski und Gerrit Boeschoten rahmten den Gottesdienst musikalisch ein.

Ein Gebäude für die nächste Generation

Anschliessend trafen sich alle im neuen, lichtdurchfluteten und modernen Raum, der für so manchen kaum wiederzuerkennen war. Das alte Eichenparkett wurde komplett überarbeitet, an der holzvertäfelten, gewölbten Decke hängt nun eine grosse, kreisrunde Lampe, und jeder Meter des Raumes wirkt optimal genutzt.

Eine kreisrunde Lampe schmückt die gewölbte Decke im grossen Raum. Bild: Ina Wiedenmann

Durch die vielen Fenster drang die Sonne mitten ins Kirchgemeindehaus, wo ein grosses Buffet mit Leckereien von Markus Frey vom Schloss zum Einhorn die Festgäste erwartete.

Kirchenpflegepräsidentin Trudy Walter. Bild: Ina Wiedenmann

Trudy Walter, Präsidentin der Kirchenpflege, eröffnete den Festakt mit den Worten des Schweizer Theologen Ulrich Zwingli: «Tut um Gottes Willen etwas Tapferes.» Sie strahlte. Das Tapfere – der Umbau – ist gelungen. Die Vision, ein Gebäude zu schaffen, das an die nächste Generation weitergegeben werden kann, ist Wirklichkeit geworden.

Sie bedankte sich bei allen am Projekt Beteiligten, bei Verwalter Hansjörg Lüscher, der Kirchenpflege, der Baukommission, der Stadt Brugg und dem Architekten Beat Klaus. Er zeigte mit seinem Team über die gesamte Bauzeit hinweg das richtige Gespür für dieses Vorhaben.

Der Weg von der Kirche ins Kirchengemeindehaus. Bild: Ina Wiedenmann

Zuverlässig bewahrte er vom alten Kirchgemeindehaus das, was es zu erhalten galt, wie zum Beispiel den hochwertigen Klinkerboden und die lange Bank im Durchgangsbereich. Beat Klaus wagte aber den Schritt, sowohl dem Gebäude als auch dem davorliegenden Hof etwas ganz Neuartiges, Zeitgemässes zu verpassen, das die Kirchengemeinde in die Zukunft führen wird.

Holz von der gefällten Zypresse ist eingelagert

Für die Hofgestaltung musste eine alte Scheinzypresse weichen, erzählte Beat Klaus in seiner Ansprache. Das Holz hat er für die Kirchgemeinde eingelagert und kann bei Bedarf verwendet werden.

Architekt Beat Klaus überreicht Holz des alten Baums. Bild: Ina Wiedenmann

Symbolisch überreichte Klaus der Kirchenpflegepräsidentin Walter ein Stück dieser Zypresse und verwies auf die zwei Bänke im Hof, die bereits aus diesem Holz stammen. Der Blick nach draussen zeigte, dass auch die grosse Glocke einen neuen Platz bekommen hat.

Zahlreiche Grussworte folgten, unter anderem von Ueli Wittwer von der Baukommission, von Stadtrat Reto Wettstein und von Christoph Weber-Berg, dem Präsidenten der Reformierten Kirche Aargau. Nach den Ansprachen kamen viele Gespräche in Gang – drinnen und im sonnigen Hof, in dem die Ersten schon die neuen Bänke ausprobierten.

Die neuen Sitzbänke laden zum Verweilen ein. Bild: Ina Wiedenmann

Markus Frey servierte Häppli und das «Duo d’accord» sorgte für Musik. Es schien klar: Keiner der Gäste vermisste hier die Dunkelheit und den modrigen Geruch von früher.

Auf die Gäste warteten zum Apéro feine Häppli. Bild: Ina Wiedenmann

Sie genossen einfach ihre Begegnungen und Gespräche in der neu gestalteten Umgebung.