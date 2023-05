Brugg Das Kinderheim öffnet am Frühlingsfest die Türen Am Samstag, 6. Mai, wird im Kinderheim Brugg gefeiert. Diese Programmpunkte sind für die Besucherinnen und Besucher geplant.

Unterschiedliche Attraktionen warten am Frühlingsfest auf die Besuchenden. Bild: zvg

Das Kinderheim in Brugg wird am Samstag, 6. Mai, das Frühlingsfest feiern. Von 10 bis 17 Uhr stehen die Türen am Wildenrainweg 8 in Brugg offen für Besucherinnen und Besucher. Es wird ein abwechslungsreiches Programm für Gross und Klein geben, wie Ramona Arnold von der Stiftung Kinderheim Brugg schreibt.

Von 10 bis 13 Uhr warten unter anderem ein PET-Flaschen-Bowling, ein Glücksrad, Wikingerschach und Kinderschminken auf die Gäste. Zusätzlich zur Unterhaltung beitragen werden zwei Theateraufführungen der Kinder und Jugendlichen um 14.30 und 15.30 Uhr. Es besteht ausserdem die Möglichkeit, bis 13 Uhr an einem Rundgang durch das Kinderheim Brugg teilzunehmen.

Ein kulinarisches Angebot und Verkaufsstände stehen bereit

Auch das kulinarische Angebot lädt zum Verweilen ein: Snacks, Kaffee und Kuchen sowie ein Mittagessen von 11.30 bis 14 Uhr werden am diesjährigen Frühlingsfest angeboten. Ausserdem stehen unterschiedliche Verkaufsstände auf dem Programm. Besucherinnen und Besucher können laut Flyer des Kinderheims Dekorationsartikel, Feines zum Essen, Schmuck und Seifen kaufen.

Besuchende der Veranstaltung werden aufgefordert, die öffentlichen Parkplätz für die Anreise mit dem Auto zu benutzen. (az)