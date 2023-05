Brugg Am Tag der offenen Tore im Bahnpark können Besucher mit dem 137-jährigen Schienenvelo fahren Bei der ehemaligen Depotanlage am Bahnhof Brugg gibt es am 27. und 28. Mai ein vielfältiges Programm für Gross und Klein. Wieso von der Anreise mit dem Auto abgeraten wird und wie viele Leute erwartet werden.

Gregor Tomasi, Präsident der Stiftung Bahnpark Region Brugg, gibt Auskunft über den Tag der offenen Tore. Bild: Deborah Bläuer

Zurzeit ist noch alles ruhig im Bahnpark Brugg. Die tonnenschweren Stahlkolosse bewegen sich nicht und auch Menschen sind keine zu sehen. Doch dies soll sich schon bald ändern. Denn auch dieses Jahr wird wieder zum Tag der offenen Tore geladen. Dieser findet zweimal, am Samstag, 27. Mai, und Sonntag, 28. Mai, von 10 bis 17 Uhr, statt. Erwartet werden rund 1000 Besucherinnen und Besucher – pro Tag. Dann können die historischen Fahrzeuge im ebenfalls historischem Ambiente, in der alten Depotanlage beim Bahnhof, aus nächster Nähe bestaunt werden.

Der Eintritt ist kostenlos. Beteiligt am Anlass sind neben der Stiftung Bahnpark Region Brugg auch die Stiftung Historisches Erbe der SBB, kurz SBB Historic, sowie die Vereine Mikado 1244 und Dampfgruppe Zürich.

Schienenvelo, eine Kinoecke und Souvenirs

Gregor Tomasi, Präsident der Stiftung Bahnpark Region Brugg, erklärt, was die Besucherinnen und Besucher an den beiden Tagen Ende Mai erwartet. Neben der Besichtigung des Bahnparks können Interessierte mit dem Schienenvelo fahren, welches Baujahr 1886 hat, Souvenirs kaufen oder es sich in der Kinoecke gemütlich machen. Zudem fährt auf dem Gelände eine Kinderdampfeisenbahn.

Als besonderes Highlight nennt Tomasi die Ausstellung der preisgekrönten Dioramen, hinter denen mehrere Tausend Arbeitsstunden und viel Liebe zum Detail stecken. Führungen gibt es an den beiden Veranstaltungstagen keine. Aufgrund der hohen Besucherzahl habe man keine Kapazitäten dafür, so Tomasi.

Der Tag der offenen Tore gibt einen Einblick in die Entwicklung der Eisenbahntechnik. 2022 fand er nach einem coronabedingten Unterbruch von zwei Jahren wieder statt. Bild: Louis Probst (4.6.2022)

Und natürlich gibt es auch wieder die verschiedenen Rundfahrten mit den historischen Zügen. Eine Fahrt kostet 20 bis 30 Franken pro Person und dauert rund zweieinhalb Stunden. «Eine Dampflokomotive braucht viel Wasser», erklärt Tomasi. «Deswegen muss sie am Zielort Wasser fassen, sonst käme man nicht mehr zurück.» Auf einem Fahrplan vor Ort steht, wann es wohin geht.

Die Billette für die Rundfahrten können an einem Stand gekauft werden. Schwarzfahren empfiehlt sich nicht, da stets auch ein Kondukteur mitfahren wird.

Dieses Jahr findet der Tag der offenen Tore des Bahnparks Brugg Ende Mai statt. Bild: Louis Probst (4.6.2022)

Für das leibliche Wohl der Gäste ist mit Pommes frites, Grilladen, Getränken, Glace und einem Kuchenbuffet gesorgt.

Gregor Tomasi ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Besucherinnen und Besucher mangels Parkplatzmöglichkeiten nicht mit dem Auto anreisen sollen. Zu Fuss ist die eine Möglichkeit, die andere, sich vom Bahnhof Brugg mittels Dampfshuttlezug direkt in den Bahnpark und später wieder zurück chauffieren zu lassen. Der Shuttlezug ist gratis und fährt ab Gleis 5 alle 30 Minuten.