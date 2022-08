Brugg Ob Mangel an Lernenden oder Zwangsheirat: Diese Schule trotzt seit 1871 jedem Hindernis Das Berufs- und Weiterbildungszentrum (BWZ) Brugg blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Am 3. September feiert es sein 150-jähriges Bestehen mit der Bevölkerung.

Konrektor Christian Hubschmid (l.) und Rektor Alex Simmen stehen vor der Schule. Bild: Noah Merz

Längst vorbei sind die Zeiten, als das Berufs- und Weiterbildungszentrum (BWZ) Brugg noch Weissnäherinnen und Zahntechniker ausbildete. Von den über 80 Berufen, die am BWZ seit seiner Gründung gelehrt wurden, gehören die Gärtnerinnen und Elektroinstallateure noch immer zum Repertoire.

Daneben gehen heute auch Floristinnen, Forstwarte, Netz- und Montageelektriker sowie – noch für kurze Zeit – Multimediaelektroniker an der Annerstrasse 12 in die Schule.

Das BWZ Brugg entstand 1871. Bild: zvg

«Ich bin stolz auf das, was wir heute am BWZ Brugg haben», sagt Rektor Alex Simmen, als er zusammen mit Konrektor Christian Hubschmid die Medien über das Jubiläum und die Festschrift orientiert.

Das BWZ lädt zum Tag der offenen Tür am 3. September Mit einem 380 Meter langen Erlebnisparcours feiert das BWZ am Samstag, 3. September, sein Jubiläum. Die Bevölkerung und alle Interessierten sind von 9 bis 15 Uhr herzlich eingeladen, die seit vielen Jahrzehnten an der Annerstrasse 12 in Brugg gelehrten Technik- und Naturberufe mit eigenen Händen zu erleben. Klettermasten, Blütenwolken, Saatbomben, Holzrugeli und eine Elektrozeitreise lassen die abenteuerlichen Berufswelten aktiv erfahrbar werden. Eine Ausstellung mit Fotos, Videos und Kurzgeschichten gibt einen Einblick in die künstlerische Kreativität der rund 1000 Berufslernenden des BWZ. Ein Quiz zur 150-jährigen Geschichte des BWZ belohnt erfolgreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit attraktiven Preisen. Zwei Tage zuvor findet eine Feier mit Landammann Alex Hürzeler und geladenen Gästen statt.

Stolz verweist Simmen auf die hervorragende finanzielle Situation und fügt an:

«Technologisch sind wir gut ausgerüstet und schweizweit vorne mit dabei.»

Zu verdanken sei das allen engagierten Menschen, die mit ihrem Mitwirken einen Teil zur Schule beitragen.

Schülerabsenzen führten zur Schulschliessung

Seinen Anfang nahm das BWZ 1871 als «Gesellschaft junger Männer». Vorwiegend Bezirksschullehrer boten 28 Lehrlingen im Bezirksschulhaus – unentgeltlich – einen nachobligatorischen Unterricht für das Berufs- und Alltagsleben an. Nur fünf Jahre später wurde sie aufgrund häufiger Absenzen der Schüler geschlossen und 1882 als Lehrlingsschule wiedereröffnet.

Anfangs setzte das Fächerangebot keine Berufskunde voraus. Die Lernstunden fanden am Dienstag- und Donnerstagabend sowie am Sonntagvormittag statt.

Die alte Bezirksschule war um 1870 erster Standort des heutigen BWZ Brugg. Bild: zvg

Mit der Einführung des kantonale Lehrlingsgesetzes 1921 wurde der Schulbesuch für alle gewerblichen Lehrtöchter und Lehrlinge obligatorisch. Lektionen am Abend und sonntags wurden verboten. Das Bundesgesetz über die berufliche Ausbildung verlangte ab 1930 Fachunterricht. Brugg erhielt diverse Berufe zugeteilt. Nach dem Zweiten Weltkrieg bezog die Berufsschule das renovierte Lateinschulhaus. Die Stadt Brugg übernahm 1951 die Trägerschaft der Schule vom Gewerbeverein.

Das Interesse an einer Berufsausbildung stieg stark an. Bis in die 50er-Jahre verdreifachte sich die Schülerzahl rasant. Rektor Max Bruggman ergriff mit grosser Hoffnung 1954 die Initiative für einen Neubau, zumal Volksschule und Berufsschule die gleichen Zimmer nutzten. Er verwies auch auf die demografische Entwicklung.

Zweckmässiger Neubau an der Annerstrasse

Mit dem 1963 bezogenen Neubau an der Annerstrasse entschärfte sich die Situation vorübergehend. Jedoch mussten bereits zwölf Jahre später infolge des kontinuierlichen Anstiegs der Schülerzahlen, die zu Beginn der 1980er-Jahre einen Rekordstand von gegen 1600 Lernenden erreichten, zusätzlich Räume gemietet werden. Der ehemalige Kindergarten an der Annerstrasse kam dazu, und in früheren Gewerberäumen in Bahnhofsnähe wurde das erste Informatikzimmer eingerichtet.

Schweizweit ging die Zahl der Lernenden zwischen 1985 und 1995 um 22% zurück. Es folgten diverse Umstrukturierungen. Die Abteilung Hochbau wurde von Brugg nach Aarau verlegt. Das BWZ investierte in den Einbau von Elektrolabors.

Das erste Informatikzimmer wurde 1985 in der Nähe des Bahnhofs eingerichtet. Bild: zvg

Die Region als Bildungszentrum im Aargau zu etablieren, lautete damals die Vision der Brugger. Allerdings ging ein Aufschrei durch die Berufsschule und die Berufsverbände, als bekannt wurde, dass der Kanton die Fachhochschule Nordwestschweiz am Standort Brugg-Windisch stärken und dafür das BWZ Brugg auflösen wollte.

Der Kampf und die Unsicherheiten dauerten zwei Jahre, bis sich der Grosse Rat 2001 für den Erhalt der Berufsschule Brugg und gegen den Plan des Regierungsrats aussprach.

Handelsschule KV Brugg: Zwangsheirat und Trennung

Gleichzeitig stimmte der Grosse Rat dem Konzept Stabilo zu, was die Zwangsheirat zwischen Berufsschule und Handelsschule KV beinhaltete. Die Umsetzung erfolgte zügig mit dem KV im Flexgebäude auf der Windischer Seite des Brugger Bahnhofs. Die nächste Hiobsbotschaft folgte im Frühling 2015, als der Regierungsrat das BWZ wieder schwächen wollte. Die Wogen gingen sehr hoch.

Mit einer gross angelegten Petition wurden 18'000 Unterschriften für das BWZ gesammelt. Der Regierungsrat wurde erneut aufgefordert, sein Vorhaben zu überarbeiten. Mit dem Entscheid 2019 wurde die Abteilung Wirtschaft KV vom BWZ losgelöst und als Aussenstandort bei der viel grösseren Wirtschaftsschule zB. Zentrum Bildung in Baden angehängt.

BWZ-Rektor Alex Simmen spricht über seine Schule als einem Baum mit starken Wurzeln, an dem in Zukunft neue Äste wachsen können. Mit der Pflanzung einer klimaresistenten Flaumeiche – im Rahmen der Jubiläumsfeier – neben dem noch asphaltierten Platz im Garten an der Annerstrasse 12 will das BWZ ein für alle sichtbares Zeichen setzen. Nachhaltig sollen sich die Anlage und Schule weiterentwickeln.