Brugg Das Chinderhuus Simsala zieht aus: An der Storchengasse entstehen weitere Wohnungen In der Brugger Altstadt wird nicht nur im Effingerhof gebaut, sondern bald auch bei den Liegenschaften gegenüber. Was geplant ist und was das für die Eltern bedeutet, die ihre Kinder derzeit in der ehemaligen Suppenbar Souperbe oder nebenan betreuen lassen.

In den Räumlichkeiten vom Chinderhuus Simsala an der Storchengasse 6 (Haus rechts) und 8 (links davon) in Brugg entstehen neue Wohnungen. Claudia Meier

«Da uns leider das Chinderhuus Simsala auf den 30. Juni 2023 verlässt, müssen wir die Räumlichkeiten der Kinderkrippe in Wohnungen umnutzen», schreibt die Eigentümerin BruggInvest AG im Begleitbrief zum Baugesuch. Dieses liegt noch bis zum 27. Februar auf der Abteilung Planung und Bau in Brugg zur Einsichtnahme öffentlich auf.

Konkret geht es um die Liegenschaften an der Storchengasse 6 und 8 sowie an der Hauptstrasse 19, dem ehemaligen Warenhaus Rössli. Alle sind über einen Innenhof miteinander verbunden und haben die gleiche Eigentümerschaft. Um zirka 30 Prozent der Energiegewinnung umweltfreundlich und krisensicher zu ermöglichen, ist im Innenhof die Installation dreier Luft/Wasser-Wärmepumpen, die mit der Gasheizung kombiniert werden, geplant.

Suppenbar-Küche wird zum Studio

Das Chinderhuus Simsala ist seit zwölf Jahren im Haus an der Storchengasse 6 einquartiert. Mit dem Erwerb des «Rössli» an der Hauptstrasse 19 vor siebeneinhalb Jahren konnte das Angebot erweitert werden. Weiter ausdehnen konnte sich das Chinderhuus, nachdem im 2019 die Suppenbar Souperbe an der Storchengasse 8 dichtgemacht hatte.

Die Suppenbar Souperbe war bis 2019 im Erdgeschoss an der Storchengasse 8 in Brugg eingemietet. Michael Hunziker

Aus der ehemaligen Suppenbar-Küche soll nun ein Studio entstehen und aus dem Restaurant eine Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung. Dazu wird es laut der Eigentümerin kleine bauliche Veränderungen geben.

Für die Storchengasse 6 sind drei weitere Zweieinhalb-Zimmer-Wohnungen geplant. Die Baukosten sind im Baugesuch mit insgesamt 250'000 Franken angegeben.

Wie das frühere Ladenlokal im Erdgeschoss an der Hauptstrasse 19 in Zukunft genutzt wird, steht laut Geschäftsführer Patrick Schneider von BruggInvest AG noch nicht fest. Die Fläche von 188 Quadratmetern ist derzeit zur Miete ausgeschrieben. Im ehemaligen «Rössli» sind in den obersten beiden Stockwerken bereits Wohnungen entstanden und im ersten Stock ist eine Physiotherapie-Praxis eingemietet. Das soll auch so bleiben.

Chinderhuus zieht in den Effingerhof

Das Chinderhuus Simsala wird im Sommer auf die andere Seite der Storchengasse in den umgebauten Effingerhof umziehen. Nina Ryser-Iten, Präsidentin vom gleichnamigen Trägerverein, erklärt: «Wir sind sehr glücklich über diese Lösung, weil wir neu eine zusammenhängende Fläche zur Verfügung haben und dadurch unsere Prozesse weniger personalintensiv gestalten können.»

Das Chinderhuus Simsala zieht im Sommer aus dem ehemaligen Warenhaus Rössli an der Hauptstrasse 19 aus. Claudia Meier

Aktuell sind die Teammitglieder in der Brugger Altstadt auf die drei Liegenschaften verteilt, was angesichts des Fachkräftemangels immer wieder eine Herausforderung darstellt. An der Zahl der Betreuungsplätze wird das Chinderhuus Simsala am neuen Standort nichts ändern.

Nina Ryser-Iten ergänzt: «Unser Chinderhuus passt gut zum Konzept im Effingerhof, wo sich andere soziale Institutionen eingemietet haben und der Gemeinschaftsraum von allen genutzt werden kann.» Das komme der Kindertagesstätte und dem Hort entgegen, weil der Betrieb in den Spitzenzeiten über mehr Raum verfügen könne, ohne die volle Miete für diese Flächen bezahlen zu müssen.