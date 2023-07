Brugg Daniela Nay ist neue Abteilungsleiterin Planung und Bau Per 1. November tritt die 50-Jährige die Stelle bei der Stadt Brugg an. Nay folgt auf Stefan Hein.

Seit 2019 ist Daniela Nay Amtsjuristin im Hochbauamt des Kantons Zürich. Bild: zvg/AZ Archiv

Nach knapp sechs Jahren verlässt Stefan Hein Ende Juli die Abteilung Planung und Bau. Am 28. Juli hat die Stadt Brugg nun die Wahl von Daniela Nay zur neuen Leiterin der Abteilung bekannt gegeben. Die Umweltingenieurin und Juristin bringe für die neue Herausforderung im Prophetenstädtchen ein breites Fachwissen und Know-how mit.

Daniela Nay ist in Wettingen wohnhaft. Die 50-Jährige studierte an der EPFL Lausanne und an der ETH Zürich Umweltingenieurwissenschaften und arbeitete einige Jahre in der Privatwirtschaft in diesem Bereich. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Zürich von 2003 bis 2009 arbeitete sie mehrere Jahre als Juristin im Bereich Bau-, Planungs- und Umweltrecht, etwa in der Abteilung Planung und Bau der Stadt Baden und bei Voser Rechtsanwälte in Baden.

Seit 2019 ist Nay Amtsjuristin im Hochbauamt des Kantons Zürich und befasst sich dort mit Fragen des Submissions- und Vertragsrechts sowie des privaten und öffentlichen Baurechts.

Daniela Nay wird ihre Stelle am 1. November antreten. Gemäss der Mitteilung ist der Stadtrat überzeugt, mit ihr eine äusserst kompetente und fähige Persönlichkeit für die Leitung der Abteilung Planung und Bau gewonnen zu haben, und freut sich auf die Zusammenarbeit.