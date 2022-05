Brugg Dampfschneeschleuder und andere historische Attraktionen am Tag der offenen Tore im Bahnpark Nach dem coronabedingten Unterbruch von zwei Jahren lädt der Bahnpark Brugg am 4. und 5. Juni wieder zum Tag der offenen Tore ein. Das Programm steht.

Die Dampfschneeschleuder Xrot 100 wurde von einem Schweizer Ingenieur entwickelt. zvg

Der Bahnpark Brugg ist ein Besuchermagnet. Die historischen Bauten und Fahrzeuge begeistern Eisenbahnfreunde aus dem In- und Ausland. Nach einem coronabedingten Unterbruch von zwei Jahren kann wieder der Tag der offenen Tore durchgeführt werden: am Wochenende vom 4. und 5. Juni.

Beim Besuch im Lokdepot am strahlend sonnigen Montagvormittag ist zwei der Verantwortlichen die Vorfreude deutlich anzumerken: Gregor Tomasi, Präsident Stiftung Bahnpark Region Brugg, sowie Stefan Wermelinger, Verein Dampfgruppe Zürich.

Imposantes Gefährt war im Einsatz auf Gotthardstrecke

Eine Hauptattraktion am Tag der offenen Tore wird die Dampfschneeschleuder Xrot 100 sein. Diese hat Jahrgang 1896, wurde seinerzeit ent­wickelt von einem Schweizer Ingenieur, gebaut im deutschen Kassel in den Henschel-Werken und ein­gesetzt auf der Gotthardstrecke. Während Jahrzehnten stand sie danach im Verkehrshaus in Luzern.

Bei Stefan Wermelinger (links) und Gregor Tomasi ist die Vorfreude gross auf den Tag der offenen Tore. mhu

50 Jahre nach dem letzten Einsatz wurde das imposante Gefährt in Brugg wieder in Betrieb genommen und kann nun der Öffentlichkeit präsentiert werden. Es handelt sich um die einzige Normalspur-Dampschneeschleuder in der Schweiz, sagen Tomasi und Wermelinger.

Zum attraktiven Programm gehören weiter die Dampffahrten mit einem Dampftriebwagen – voraussichtlich alle anderthalb Stunden auf der Strecke nach Hendschiken und zurück. Kombiniert werden diese mit einer Fahrt in einem alten Postauto. Am Sonntag ist die Dampflokomotive C 5/6 zweimal nach Frick und zurück unterwegs. Vom Bahnhof zum Bahnpark steht zudem ein gratis Dampfshuttlezug zur Verfügung ab 9.30 Uhr am Morgen.

Mit Schienenvelo war einst Bahnmeister unterwegs

Die herausgeputzten Lokomotiven sind in der Ausstellung zu bestaunen. Bei den jüngeren Besucherinnen und Besuchern dürften die Fahrten mit der Kinderdampfeisenbahn auf dem Vorplatz oder mit dem Schienenvelo begehrt sein. Mit letzterem brachte der Bahnmeister von Brugg einst alle zwei Wochen den Leuten an der Strecke den Zahltag, den Barrierewärterinnen genauso wie den Stationswärtern. Ende des 19. Jahrhunderts, als der Fahrplan noch deutlich weniger dicht war, sei dies problemlos möglich gewesen, so Tomasi.

Im Depot werden die historischen Lokomotiven instand gestellt. mhu (9. Mai 2022)

Im Restaurant in der ehemaligen Werkstatt können sich die Gäste verpflegen. Zum Angebot gehören ebenfalls die Cüplibar, die Kinoecke, die Modellbahnbörse oder die Souvenir- und Verkaufsstände, an denen die Interessierten stöbern und die eine oder andere Rarität – wie etwa ein altes Reglement – ergattern können.

Der Eintritt ist gratis an beiden Tagen. Tomasi ruft dazu auf, mit dem öffentlichen Verkehr anzureisen. Gerechnet wird mit insgesamt rund 2000 Besucherinnen und Besuchern. Es sei aber schwierig abzuschätzen, wie gross das Interesse sein werde an diesem Pfingstwochenende, stellt Wermelinger fest. «Denjenigen, die kommen, bieten wir ein abwechslungsreiches Programm.»

Depotanlage ist eine der ältesten im Mittelland

Mit dem Bahnpark Brugg ist ein veritables Schweizer Dampfzentrum entstanden. Gegründet wurde die Stiftung Bahnpark Region Brugg im Jahr 2006 mit dem vorrangigen Ziel, die Depotanlage des Bahnhofs Brugg – eine der ältesten im Mittelland – zu erhalten, in ihrem ursprünglichen Zweck zu nutzen und interessierten Kreisen zur Verfügung zu stellen. Das Langhaus stammt aus dem Jahr 1892, der Rundschuppen aus dem Jahr 1912, die elektrisch betriebene Drehbühne aus dem Jahr 1905.

Letztmals fand der Tag der offenen Tore im 2019 statt. Hans Christof Wagner (25. Mai 2019)

Mit den SBB konnte sich die Stiftung einigen auf einen Gebrauchsleihe-Vertrag. Die zentrale Lage, die Drehbühne sowie die vorhandenen Lokabstell­plätze sind gemäss Stiftung ideal für Unterhalt, Betrieb und Besichtigungen. Bis zu 60 organisierte Führungen können es sein pro Jahr.

Vertreten mit ihren Fahrzeugen sind der Verein Dampfgruppe Zürich, der Verein Mikado 1244 sowie SBB Historic. Gearbeitet werde ehrenamtlich, hält Wermelinger fest. Tomasi ergänzt: «Anders wäre es nicht möglich. Wir haben ein grosses Herz für die Eisenbahn.»