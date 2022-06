Brugg Contact Brugg organisiert Flüchtlingstag auf dem Neumarkplatz – inklusive musikalischer Begleitung Am Samstag können Speisen aus der Ukraine, aus Syrien und Afghanistan in Brugg genossen werden. Darum sind die Organisierenden um die Spende von Brot und Backwaren froh.

Asylsuchende und Flüchtlinge geben am kommenden Samstag einen Einblick in ihre kulinarische Kultur. Peter Munz

Am Samstag, 18. Juni, von 9 bis 14 Uhr findet auf dem Brugger Neumarktplatz der diesjährige Flüchtlingstag statt. Dieser wird von einem Team des Contacts Brugg, ein Standort des Vereins Netzwerk Asyl Aargau, organisiert. Laut der Co-Leiterin des Contacts Elisabeth Brönnimann steht das Brugger Team hinter dem Motto von Netzwerk Asyl: «Mensch ist Mensch. Flucht ist Flucht. Punkt. Der Aargau hilft.»

Ukrainische Ravioli können unter anderem gekauft werden. zvg

Am Flüchtlingstag werden diverse Stände aufgestellt. Geboten werden Spezialitäten aus den Herkunftsländern der Asylsuchenden und Flüchtlingen aus der Ukraine, aus Syrien und Afghanistan. Brönnimann sagt:

«Zum Beispiel können ukrainische Wareniki gekauft werden.»

Dies sei eines der Nationalgerichte der Ukraine und sei eine Art Ravioli, welche mit Kartoffeln, Frischkäse und Champignon gefüllt werden. An allen Ständen sind jeweils ein bis zwei Menschen aus den jeweiligen Ländern plus jemand vom Contact Brugg zur Stelle. Die drei bis vier Stände geben einen guten Einblick in die Kultur und erweitern den Horizont, so die Co-Leiterin.

Saxofonklänge begleiten die Veranstaltung

Elisabeth Brönnimann ist Co-Leiterin des Contacts Brugg. Katja Gribi (2. Oktober 2020)

Auch für musikalische Begleitung ist gesorgt: Von 10.30 bis 11.15 Uhr können Beiträge des Saxofontrios mit Martin Stolz, Alberto Zicola und Claudia Vollenweider der Musikwerkstatt Brugg/Windisch genossen werden. Im Anschluss, von 11.30 bis 13 Uhr, kann der Saxofonklasse der Musikschule Brugg unter der Leitung von Martin Locher gelauscht werden.

Damit mehr Einnahmen generiert werden können, ist das Team des Contacts froh um Unterstützung. Brönnimann erklärt: «Jeder, der möchte, darf gerne Brot und Backwaren vorbeibringen.» Es sei alles willkommen. Die Spenden können direkt am Samstagmorgen auf dem Neumarkt abgegeben oder an Elisabeth Brönnimann gemeldet werden.