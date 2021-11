Die FDP fühlt den Puls der Bevölkerung

Am Samstag, 6. November, werden die Einwohnerratskandidatinnen und Einwohnerratskandidaten der FDP Brugg ab 9 Uhr bis zum späteren Nachmittag auf dem Neumarkt anzutreffen sein und am Nachmittag zusätzlich auf den Spielplätzen sowie bei der Schule Schinznach-Bad: 13.30 Uhr Schönegg; 14.30 Uhr Weiermatt; 15 Uhr Pumptrack; 16 Uhr Schule Schinznach-Bad. Alle sind eingeladen, sich mit den Kandidatinnen und Kandidaten auszutauschen. Im Rahmen der Aktion «Gemeinsam für Brugg» wollen sie den Puls der Bevölkerung fühlen, um deren Wünsche im Einwohnerrat einbringen zu können. In Anlehnung an das Brugger Jugendfest werden an die Kinder Luftballone verschenkt. Zudem wird die FDP vor Ort eine Umfrage zum Spielplatz- und Freizeitangebot durchführen. Die Umfrage wird ebenfalls auf www.fdpbrugg.ch für eine digitale Teilnahme aufgeschaltet. (az)