Brugg BNO-Revision: Einwohnerrat stellt diese Scheune unter kommunalen Schutz und verbietet Schottergärten Neun Rückweisungen der revidierten Bau- und Nutzungsordnung hat das Brugger Stadtparlament an seiner Sitzung abgearbeitet. Dabei hat es noch zwei Änderungen vorgenommen. Zudem verkündete der Präsident den Rücktritt per Ende 2023 von zwei FDP-Einwohnerräten.

So sieht die Anfang Jahr vom Bund sanierte Fröhlich-Scheune auf der strassenabgewandten Seite aus. Sie bekommt nun kommunalen Schutz. Bild: Jennifer Derrer

Anders als vom Stadtrat Brugg im ersten Wurf beantragt, wird die Fröhlich-Scheune an der Zurzacherstrasse nun unter kommunalen Schutz gestellt und im Bauzonenplan entsprechend gekennzeichnet. Das hat der Einwohnerrat an seiner Sitzung am 1. September mit 28 Ja zu 16 Nein beschlossen. Widerstand gab es von links, der Mitte und auch der SVP. Anwesend waren 46 der insgesamt 50 Einwohnerratsmitglieder.

Vor knapp vier Jahren hatte der Einwohnerrat Brugg die revidierte Nutzungsplanung mit 28 Ja zu 14 Nein und 23 Rückweisungen beschlossen. Die Neubeurteilung der einzelnen Artikel hat aufgrund der Mitwirkung durch die Fraktionen viel Zeit in Anspruch genommen. Die neun jetzt zur Diskussion gestellten Rückweisungsanträge durchliefen zuvor nochmals eine kantonale Vorprüfung sowie eine öffentliche Auflage.

Kein Nutzungsbonus für verglaste Wintergärten

Vor der Detailberatung stellte die SVP-Fraktion erfolglos zwei Rückweisungsanträge. FDP-Einwohnerrat Jürg Hunziker machte sich für die Kann-Formulierungen in den überarbeiteten Artikeln stark und appellierte an seine Ratskollegen: «Wir haben keine Rechtssicherheit für Investoren. Nach vier Jahren wollen wir das ändern.»

Mit 21 zu 23 Stimmen ebenfalls abgelehnt wurde der Änderungsantrag der SP beim Artikel zur Arbeitszone I, dass der Satz «reine Lager- und Logistikbetriebe sind nicht zugelassen» wieder aufgenommen wird.

Eine Mehrheit fanden zwei andere Änderungsanträge aus dem linken Lager: Die SP setzte sich beim Artikel 69 zur Aussenraumgestaltung für den zusätzlichen Satz ein: «Reine Schottergärten sind nicht erlaubt.» Die Gutheissung erfolgte mit 26 zu 18 Stimmen.

Reine Schottergärten ohne jegliche Gestaltungselemente sind in Brugg nicht erlaubt. Symbolbild: Bruno Kissling

Auf Antrag der Grünen wurde beim Artikel 74 zu den Ausnützungsziffern der zweite Abschnitt gestrichen. Dieser lautete: «Für verglaste Balkone, Sitzplätze und Wintergärten, deren Bauteile ausserhalb der thermischen Gebäudehülle liegen und die keine heizungstechnischen Installationen aufweisen, wird ein Nutzungsbonus gewährt. Der Nutzungsbonus beträgt 15 Prozent der anrechenbaren Geschossfläche der Wohneinheit; die zulässige Fläche für den verglasten Balkon oder Sitzplatz oder Wintergarten beträgt maximal 20 Quadratmeter.» Mit Unterstützung aus der Mitte wurde dieser Abschnitt mit 23 zu 21 Stimmen gekippt.

Unter Berücksichtigung der beiden erfolgreichen Änderungsanträge hiess der Einwohnerrat alle Anträge des Stadtrats mit keiner (Artikel 42: Auenschutzpark) bis 17 Gegenstimmen (Artikel 69: Aussenraumgestaltung) gut.

Infoveranstaltung zur Aufwertung Neumarktplatz

Zum Sitzungsabschluss am Freitagabend, an dem auch fünf Einbürgerungsgesuchen ohne Gegenstimmen zugestimmt wurde, gab Einwohnerratspräsident Michel Indrizzi (FDP) den Rücktritt von zwei Fraktionskollegen bekannt: Jürg Hunziker und Willi Wengi verlassen das Stadtparlament nach insgesamt 18 Jahren respektive 30 Jahren Amtszeit. Wengi wird jedoch der Finanzkommission der Ortsbürgergemeinde erhalten bleiben.

Michel Indrizzi (FDP) präsidiert den Einwohnerrat Brigg bis Ende 2023. Bild: Alex Spichale

Zudem verkündete Indrizzi den Eingang von einer ganzen Reihe an Vorstössen und Kleinen Anfragen. Von den Absendern und Absenderinnen der Begehren, die auch ein beliebtes Wahlkampf-Vehikel sind, kandidiert die Mehrheit derzeit – wenig verwunderlich – für den Nationalrat.

Frau Stadtammann Barbara Horlacher machte noch auf eine öffentliche Informationsveranstaltung zur Aufwertung des Neumarktplatzes aufmerksam. Diese findet am Donnerstag, 28. September, um 18.30 Uhr im Salzhaus statt. Ein entsprechender Kreditantrag ist für die Einwohnerratssitzung im Oktober vorgesehen.