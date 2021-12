Brugg Blumen haben es ihnen angetan: Zwei Künstlerinnen stellen in der Galerie Falkengasse aus Farbliche Abwechslung in grauer Jahreszeit: Christiane Simmen und Sirkka Varonen zeigen ihre Werke in der Galerie Falkengasse in Brugg.

Für Sirkka Varonen ist Malen Hingabe und Meditation, Christiane Simmen lässt bei ihren Werken (rechts) ihrer Fantasie freien Lauf. zvg

Es ist die letzte Gelegenheit: Bis am Sonntag, 19. Dezember, kann die Ausstellung unter dem Titel «Blumen auf Porzellan und Leinwand» besucht werden in der Galerie Falkengasse in Brugg. Zu sehen sind die Werke der beiden Künstlerinnen Christiane Simmen und Sirkka Varonen. Sie wollen dem Publikum nicht nur eine Inspiration bieten, sondern auch eine farbliche Abwechslung in dieser grauen Jahreszeit.

Christiane Simmen lässt ihrer Fantasie freien Lauf auf ausrangiertem Porzellan, das sie in Brockenhäusern oder auf Flohmärkten findet. Mit der Kombination aus klassischer Malerei sowie modernen grafischen Ergänzungen entstehen völlig neue Unikate, hält die Künstlerin fest. Sie spricht von recycelten, beziehungsweise upcycelten Stücken.

Sirkka Varonen liebt Blumen, fotografiert und malt sie. Malen sei für sie Hingabe und Meditation, stellt die Künstlerin fest. Sie versuche einerseits genau hinzuschauen «und es möglichst genau auf die Leinwand zu bringen», aber andererseits auch «weg von der konkreten Vorstellung, es einfach malen zu lassen, ein bisschen wild». (mhu)