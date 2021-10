Bigbags: Nach vier Monaten gehört die blühende Pracht der Vergangenheit an

Sie waren als Alternative zum Blumenschmuck am Jugendfest gedacht, das dieses Jahr pandemiebedingt zum zweiten Mal nicht stattfinden konnte: Von Lauffohr bis Schinznach-Bad blühten ab Mitte Juni Blumen in grossen Taschen. Jetzt zieht der Werkdienst Bilanz und sagt, was mit den Pflanzen und den Bigbags passiert.